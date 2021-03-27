У Білорусі силовики затримали десятки учасників святкування Дня Волі

Міліція Мінська розпочала в різних районах міста затримання людей через протестну акцію до Дня Волі – річниці проголошення Білоруської Народної Республіки 25 березня 1918 року. За даними правозахисного центру «Весна», ідеться вже про понад 60 затриманих.

Затримання відбуваються на площі Бангалор і біля неї – саме в цьому місці планували провести мітинг. Як повідомляє Tut.by, в одному із закладів, розташованому біля площі, затримали редактора видання Галину Уласик.

Перед початком акції в місті бачили спецтехніку. Під’їзди до площі Бангалор перекрили співробітники автоінспекції, також там перебувають патрулі спецпризначенців і автозаки. Силовики патрулюють проспект Незалежності.

25 березня, коли в Білорусі неофіційно відзначали День Волі, за даними правозахисників, затримали майже 250 людей, у тому числі понад 170 у Мінську. Багатьох відправили під адміністративний арешт. Крім того, кілька водіїв, які сигнали в клаксони на вулицях того дня, позбавили прав.