«Євробачення» не захотіло «ходити по струночці». Міністр культури Білорусі каже, що справжній конкурс – «Слов’янський базар»

Міністр культури Білорусі Анатолій Маркевич відреагував на те, що Білорусь усунули від участі у музичному конкурсі «Євробачення-2021», який відбудеться в Роттердамі у другій половині травня. Він звинуватив організаторів «Євробачення» в «підміні загальнолюдських понять» у зв'язку з тим, що Білорусь не змінила пісню, яка, на думку організаторів, «ставила під сумнів неполітичний характер конкурсу».

«Євробачення» почало дещо підміняти загальнолюдські концепції

Коментуючи повідомлення організаторів конкурсу, міністр Анатолій Маркевич назвав їхнє рішення «абсурдним», але додав, що «не хвилювався б з цього приводу».

«Ми подолаємо труднощі та абсурди, що виникли. Тому що, на мою думку, особливо в останні роки, «Євробачення» почало дещо підміняти загальнолюдські концепції», – сказав Маркевич, користуючись білоруською мовою, що рідко роблять чиновники нинішньої влади.

При цьому Маркевич сказав, що «справжнім змаганням» є «Слов'янський базар», який щороку проводиться у білоруському Вітебську з 1992 року і на який запрошують співаків переважно з Росії, України та Білорусі, а також з колишніх країн СРСР і соціалістичного табору.

«Це справжня майстерність, і ми пишаємося тим, що наша країна стає такою чудовою платформою. І тут ми розуміємо, напевно, що справа не в пісні, а справа в іншому. Час розставити все по своїх місцях», – додав він.

Чи справа у пісні?

Білорусь запропонувала для конкурсу російськомовну композицію під назвою «Я научу тебя» гурту «Галаси ЗМеста» з міста Барановичі. Приспів містить такі слова:

«Я навчу тебе танцювати під дудочку...

Я навчу тебе ходити по струночці...

Ти будеш усім задоволений, радий всьому...

Тобі ж краще буде самому».

На думку багатьох коментаторів, у композиції був політичний підтекст, і пісня була спрямована проти тих, хто бере участь у масових акціях за чесні вибори в Білорусі.

Так само її сприйняли і організатори міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», Європейська спілка радіомовлення і телебачення (EBU), яка просила Білорусь змінити пісню, що мала представляти країну на шоу в Роттердамі. У зверненні організаторів конкурсу до Білоруської телерадіокомпанії (БТРК) мовилося, що «керівна рада конкурсу ретельно вивчили нову заявку», «але дійшла висновку, що ця заявка так само порушує правила, що гарантують, що конкурс не буде використаний в чиїхось інтересах і що його репутація не буде підірвана».

«Оскільки БТРК не змогла подати заявку протягом продовженого терміну, то з жалем констатуємо, що Білорусь не братиме участі в 65-му пісенному конкурсі «Євробачення» у травні», – мовиться у повідомленні EBU.

Конкурс пісні «Євробачення», скасований у 2020 році через пандемію, відбудеться 18–22 травня в Роттердамі. Тоді, рік тому, виступати на ньому мав білоруський дует VAL і очікувалося, що він також буде змагатися цього року, оскільки, керівництво «Євробачення» заявило, що гурти, які були обрані для участі в 2020 році, можуть повернутися в 2021 році.

VAL виграв у національному фіналі в Мінську в лютому 2020 року зі своєю піснею Da Vidna, яка завоювала голоси журі та телеглядачів, які вперше могли голосувати у змаганні.

Проте BTRC вирішила інакше, заявивши, що дует, який складається з Владислава Пашкевича та Валерії Грибусавої, не має «совісті», бо у своїх інтерв'ю вони критикували державну телекомпанію та умови життя при правлінні Олександра Лукашенка і висловились на підтримку протестувальників за демократію.

Вони сказали, що, згідно з умовами контракту, їм доведеться виступати на концертах, організованих державними органами, що могло бути представлено як підтримку дій влади в Білорусі.

«Ми знали, що якщо ми не з’явимось на концерті, то з 99% ймовірністю [телекомпанія] обере нового виконавця наступного року», – сказали вони в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода за участю «Голосу Америки».

«Звичайно, ми проти насильства, і багато наших друзів постраждали в серпневих подіях і були затримані без будь-якої причини», – сказав Влад Пашкевич.

Про те, що «все переходить за розумні якісь межі, все це ми не вітаємо як із боку протестів, так і з боку силовиків», сказав у розмові з телеканалом «Настоящее время» і лідер гурту «Галаси ЗМеста» Дмитро Бутаков. У цій розмові він наголосив, що пісня його гурту не є політичною, однак відмовився надати своє пояснення, про що там ідеться.

Але раніше на своєму вебсайті гурт написав, що не може залишатися «байдужим», коли «намагаються розколоти країну, яку ми любимо і в якій ми живемо».

Перекладач з китайської мови, випускник Військового інституту Міністерства оборони СРСР Дмитро Бутаков, фронтмен команди колишніх КВНщиків відверто скаржиться на розпад Радянського Союзу.

Критики гурту «Галаси ЗМеста» пригадують також кавер пісні «Мури», що стала гімном білоруського мирного протесту (пісня каталонського композитора і співака Льюїса Лляка, яка стала міжнародною піснею протесту і прийшла в Білорусь з Польщі, де перед тим вона була гімном «Солідарності» – ред.). Її російськомовний гурт заспівав, «насміхаючись з білоруської мови».

Учасники гурту «Галаси ЗМеста» відомі своєю участю в провладних мітингах, а їхній репертуар складається з пісень, які висміюють «жінку з Прибалтики», коронавірус, Євросоюз та опозиційного лідера і театрального режисера мінського білоруськомовного драматичного театру – Театру імені Янки Купали – Павла Латушка.

У грудні гурт виступав у Купалівському театрі. Лідер гурту Дмитро Бутаков читав іронічні вірші між піснями про біло-червоно-білий прапор, Всебілоруський з'їзд 1917 року, що відбувся в Купалівському театрі, і людей, які «присягнули Гітлеру на вірність».

Не перша політична «дискваліфікація»

Дискваліфікація білоруського учасника Євробачення-2021 через політичний зміст пісні – не перший випадок з політичними піснями в історії конкурсу.

Україну двічі звинувачували у тому, що вона посилає на конкурс пісні з політичним підтекстом, але обидва рази Україні вдавалося «відбитися» від звинувачень.

2005 рік: маловідомий провінційний гурт «Ґринджоли» з Івано-Франківська, який приєднався до національного відбіркового конкурсу в останній момент, посунувши фаворитку – Ані Лорак, виступив у Києві на ювілейному, 50-му «Євробаченні» з піснею «Разом нас багато», що стала гімном Помаранчевої революції.

На тому, щоб «Ґринджоли» увійшли відразу до фіналу національного відбору, наполіг тодішній віцепрем'єр-міністр України з гуманітарних питань Микола Томенко. На самому конкурсі «Ґринджоли» зайняли лише 19-те місце, що стало найгіршим результатом України за всю історію конкурсу.

2016 рік: Україну на «Євробаченні» у Стокгольмі представляла кримськотатарська співачка Джамала і її пісня «1944», до написання якої її надихнула розповідь бабусі про депортацію кримських татар.

Пісня проходила прискіпливий аналіз організаторів «Євробачення», але вони не знайшли порушень. Ба більше, Джамала на цьому конкурсі перемогла і наступний конкурс «Євробачення» знову проходив у Києві.

Іншим митцям з колишнього Радянського Союзу щастило менше з піснями, що мали, на думку багатьох, політичний посил.

2009 рік: після російської агресії проти Грузії грузинський гурт Stephane & 3G мав поїхати на «Євробачення» в Москву з піснею «We Don't Want to Put In». Однак Європейська мовна спілка висловився проти тексту пісні, що звучав як критика президента Росії Володимира Путіна.

Організатори запропонували колективу замінити текст, але тоді і музиканти, і грузинський мовник GPB відмовились брати участь у конкурсі.

2015 рік: вірменський учасник конкурсу пісні «Євробачення» у Відні, гурт Genealogy, повинен був змінити назву пісні після звинувачень у тому, що вона містить заклик до визнання геноциду вірмен.

2017 рік: Росія вирішила відправити співачку Юлію Самойлову до Києва на конкурс, хоча двома роками раніше їй було заборонено в'їзд в Україну після виступу та незаконного в'їзду до окупованого Росією Криму. Перший канал, який організував відбір у Росії, відхилив пропозицію Києва про дистанційний виступ Самойлової та відмовився брати участь у конкурсі.

Пісенний конкурс «Євробачення» у 2021 році у зв'язку з пандемію COVID-19 відбудеться у незвичайному форматі, але організатори наголосили, що не розглядають варіант скасування конкурсу. За їхніми словами, «Євробачення-2021» відбудеться обов'язково у травні цього року.