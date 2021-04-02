Білоруський парламент схвалює документ про заборону неузгоджених вуличних акцій

Нижня палата білоруського парламенту ухвалила в першому читанні 2 квітня законопроєкт про обов’язкове узгодження масових заходів. Документ скасовує попередній порядок організації та проведення мітингів, який передбачав повідомлення про акції, тепер їх можна буде проводити лише на підставі дозволу місцевих органів влади.

Закон забороняє журналістам висвітлювати такі акції в прямому ефірі, розповідати про дату, місце і час їхнього проведення. Співробітники ЗМІ на неузгоджених акціях будуть прирівняні до учасників та організаторів, передає офіційна білоруська агенція БЕЛТА.

Крім того, на політичні партії та громадські організації покладатиметься відповідальність за організацію і заклики до участі в мітингах їхніх членів.

У серпні 2020 року, після президентських виборів, у великих білоруських містах розпочалися масові протести. Протестувальники вимагали відставки Олександра Лукашенка і проведення нових виборів, звинувачуючи владу в масштабних фальсифікаціях і жорстокості.

У перебігу протестів затримані десятки тисяч учасників, сотні засуджені, повідомлялося про тортури і побиття затриманих. Більшість іноземних ЗМІ вигнані з країни. Кілька країн Євросоюзу, а також Велика Британія, США і Канада не визнали легітимність Лукашенка, запровадили санкції проти білоруської влади і закликали до нових виборів.

Опозиційні кандидати видавлені з країни, колишня кандидатка на посаду президента Світлана Тихановська внесена КДБ до списку терористів.