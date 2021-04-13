У Білорусі затримали лідера опозиційної партії, в Москві зник білоруський політолог

У Білорусі затримали лідера опозиційної партії БНФ (Білоруський народний фронт) Григорій Костусьова. Про це повідомив представник партії.

За інформацією видання «Наша нива», політика затримали у кримінальній справі увечері 12 квітня в Шклові в Могилівській області, після чого доправили до Мінська, в слідчий ізолятор Комітету державної безпеки. Міліція поки не коментувала інформацію про затримання опозиціонера.

Наприкінці березня білоруська влада заборонила партії проводити акції з нагоди Дня волі, стверджуючи, що організатори готують провокації. Керівництво КДБ Білорусі згадувало Костусьова серед тих, хто нібито збирається дестабілізувати ситуацію.

БНФ входить до оргкомітету з організації «Чорнобильського шляху» – щорічної ходи білоруської опозиції, яке проводиться 26 квітня, в день аварії на Чорнобильській АЕС. Заявка на проведення акції була подана до Мінського виконкому 9 квітня.

12 квітня перестав виходити на зв’язок із Москви критично налаштований до Лукашенка політолог Олександр Федута. Про це повідомила його дружина Марина Шибко. Вона не виключила викрадення, але також зазначила, що Федута мав проблеми з серцем і міг потрапити до лікарні без документів.

Протести проти влади Олександра Лукашенка тривають у Білорусі з серпня 2020 року, коли Лукашенко був оголошений переможцем чергових президентських виборів. Упродовж останніх місяців число учасників протестів суттєво зменшилося – після жорстокого придушення масових акцій і арешту багатьох учасників. 27 березня під час першого в цьому році масштабного мітингу проти Олександра Лукашенка було затримано понад 200 людей.

Наприкінці березня в ООН проголосували за розслідування подій після виборів у Білорусі. Раніше ЄС запровадив санкції проти майже сотні фізичних і юридичних осіб – представників білоруського режиму, в тому числі особисто проти Лукашенка.