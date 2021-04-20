Боррель розповів, «як і чому ЄС підтримує Україну»

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу надіслали «чіткий сигнал колективної підтримки» України за умов російського військового розгортання на українських кордонах. Про це у своєму блозі «Як і чому ЄС підтримує Україну» 20 квітня написав очільник зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель.

«Особливо турбує військове розгортання в безпосередній близькості від українського кордону та в незаконно анексованому Криму. Тут зібрано понад 100 тисяч російських військових. Разом із партнерами з «Групи семи» ми закликали Росію зупинити цю небезпечну ескалацію. Крім того, Росія оголосила про закриття певних частин Чорного моря до жовтня 2021 року для проведення військових маневрів, що є ще одним провокаційним кроком і порушує свободу судноплавства, гарантовану Конвенцією ООН з морського права», – відзначив Боррель за підсумками зустрічі 19 квітня, в якій також брав участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ми повинні похвалити Україну за стриману реакцію», – наголосив очільник європейської дипломатії. «Ми тримаємо ці події під пильною увагою, і ми повинні бути готовими розглянути варіанти (дій), якщо агресія триватиме», – додав Боррель.

Він також відзначив важливість реформ в Україні та підтвердив підтримку Києва в боротьбі з пандемією.

Одразу після зустрічі міністрів країн ЄС із участю Дмитра Кулеби 19 квітня очільник європейської дипломатії наголошував, що Європейський союз не планує наразі розширювати санкції проти Росії за концентрацію збройних сил на кордоні з Україною.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.