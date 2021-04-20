Розвиток викликаних поведінкою Росії подій у Чорному морі «особливо турбує» – Держдепартамент США

Сполучені Штати висловлюють глибоке занепокоєння планами Росії блокувати іноземні військові та державні судна в частинах Чорного моря, зокрема, поблизу окупованого Криму та Керченської протоки, йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Неда Прайса від 19 квітня, яке сьогодні поширює на своєму сайті посольство США в Україні.

«Росія в минулому вже вдавалася до агресивних дій проти українських суден і перешкоджання доступу до українських портів Азовського моря, що мало негативний вплив на міжнародну торгівлю України. Це є черговою непровокованою ескалацією поточної кампанії Москви, спрямованої на підрив та дестабілізацію України. Такий розвиток подій особливо турбує на тлі достовірних повідомлень про накопичення російських військ в окупованому Криму та на кордоні з Україною – тепер у масштабах, що не спостерігалися з часу вторгнення Росії у 2014 році, та про інші провокаційні акції керованих Росією сил на лінії зіткнення», – заявив Нед Прайс.

За його словами, США підтверджують свою непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з її територіальними водами.

«США не визнають і ніколи не визнаватимуть заявлену Росією анексію Криму. Ми вітаємо Україну за її подальшу стриманість перед російськими провокаціями та закликаємо Росію припинити переслідування суден у регіоні та скасувати накопичення сил уздовж кордону України та в окупованому Криму», – додав він.

Сьогодні також тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Вашингтон вітає стриманість України в нинішній ситуації, коли Росія нарощує свої військові сили біля кордонів і в анексованому Криму.

Останніми тижнями Україна і її західні союзники говорять про небачене з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в окупованому Криму і в Чорному й Азовському морях. Москва заявляє, що пересування російської армії територією Росії (до якої вона залічує й український Крим) не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України. Але такі дії занепокоїли не тільки Україну, а й її західних союзників. Союз НАТО вже вживає заходів у відповідь, дислокуючи на своїх східних флангах додаткові сили.