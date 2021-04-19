СБУ: надходила низка офіційних звернень щодо діяльності Деркача

Служба безпеки України повідомила у відповідь на запит Радіо Свобода, що до відомства надходили офіційні звернення щодо діяльності позафракційного народного депутата Андрія Деркача.

«До СБУ надходила низка офіційних звернень від народних депутатів та представників громадських організацій стосовно діяльності запитуваної особи. Інформація була врахована компетентними підрозділами у службовій діяльності», – повідомили у відомстві.

За даними ЄРДР, наразі у кримінальних провадженнях, що розслідуються слідчими чи розслідувались у минулому, повідомлення про підозру Деркачеві не оголошувалося, додали в СБУ.

18 березня СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила, що колишній член фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський офіційно не звертався до Служби безпеки України щодо діяльності позафракційного народного депутата Андрія Деркача.

Народний депутат Олександр Дубінський у своєму відеозверненні того ж дня заявив, що вимагав від президента Володимира Зеленського відкриття кримінальної справи проти Деркача після санкцій США, але «ані СБУ, ані особисто наш монарх (Зеленський – ред.) так і не спромоглися це зробити».

Виключений із владної партії «Слуга народу» депутат Верховної Ради Дубінський стверджує, що до оприлюднення депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем так званих «плівок Порошенка – Байдена» причетний Офіс президента Володимира Зеленського.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав звинувачення з боку Дубінського проявом особистої образи. В Офісі президента України наразі не коментували звинувачень Дубінського.

19 травня 2020 року депутат Верховної Ради Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, на яких, за його твердженням, записана розмова колишнього президента України Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом і ексдержсекретарем США Джоном Керрі.

Серед інших тем у розмовах людей на плівці згадується і відставка колишнього генпрокурора Віктора Шокіна. У той час його відомство займалося розслідуванням діяльності в Україні компанії Burisma, в якій працював син Байдена Гантер Байден.

На іншому записі людина з голосом, схожим на голос Байдена, стверджує, що умовою для надання 1 мільярда доларів кредитних гарантій Україні є зміна генерального прокурора і уряду.

У тодішньому штабі Джо Байдена відреагували на «плівки Деркача», назвавши їх «повністю відредагованими». Про це заявив речник Ендрю Бейтс, повідомляє The Washington Post.

«Вони значною мірою відредагували записи, і це все не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу», – сказав Бейтс.

У Байдена наголосили, що оприлюднення цих записів – це продовження давньої російської спроби йому нашкодити.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко підтримав версію російської провокації.

Президент України Володимир Зеленський у травні 2020 року заявив, що «плівки Деркача» можуть призвести до кримінальної справи проти Порошенка за звинуваченням у держзраді. При цьому Офіс генпрокурора порушив кримінальну справу про державну зраду і зловживання владою щодо Порошенка.

Справжність аудіозаписів офіційно не підтверджена.