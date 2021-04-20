«Вітаємо стриманість України перед лицем провокаційних дій Росії» – тимчасова повірена у справах США

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в перебігу розмови із міністром оборони Андрієм Тараном заявила, що Вашингтон вітає стриманість України в нинішній ситуації, коли Росія нарощує свої військові сили біля кордонів і в анексованому Криму.

«Сьогодні відбулася важлива розмова з міністром Тараном щодо американсько-українського оборонного співробітництва. Ми вітаємо стриманість України перед лицем провокаційних дій та риторики Росії», – йдеться в повідомлення американського посольства в Україні

Водночас на сайті Міноборони України вказують, що Андрій Таран поінформував американську сторону про розвиток безпекової ситуації і висловив вдячність за провідну і консолідуючу роль США у протидії міжнародної спільноти агресивній політиці Росії щодо України.

«Ми вкотре звертаємо увагу на небажання Російської Федерації виконувати раніше досягнуті домовленості та дотримуватися курсу мирного врегулювання конфлікту. Нам важливо відчувати, що міжнародна спільнота сконсолідована і одностайна у підтримці України. Дякуємо США за лідируючу роль в цьому процесі», – зазначив Андрій Таран.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.