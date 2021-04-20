Посол Маркарова вилетіла до США

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що 20 квітня вирушає до Вашингтона, щоб долучитися до роботи у складі української дипломатичної місії.

«Вперше з 1999 року йду на посадку в літак з one way ticket. Від сьогодні – 24/7 у лавах дипломатичної teamUkraine», – написала Маркарова у фейсбуці.

25 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки.

Як повідомили у Офісі президента, Зеленський головними завданнями для Маркарової бачить – ефективний діалог з адміністрацією Джо Байдена, активну роботу з Конгресом США, підтримку постійного діалогу із американськими законодавцями та зміцнення двопартійної підтримки України.