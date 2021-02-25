Оксана Маркарова – новий посол України у США – указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки.

Як передає Офіс президента, Зеленський заявив, що її кандидатура має три ключові переваги: «патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США».

«Переконаний, що ці три чинники є формулою успіху для зміцнення стратегічного партнерства України та США», – сказав Зеленський.

Повідомляється, що завданнями для Маркарової Зеленський бачить – ефективний діалог з адміністрацією Джо Байдена, активну роботу з Конгресом США, підтримку постійного діалогу із американськими законодавцями та зміцнення двопартійної підтримки України.

«Зеленський акцентував увагу на важливості залучення США до процесу врегулювання на Донбасі, а також до зусиль з деокупації Криму. Окрему увагу президент приділив необхідності посилення санкцій Сполучених Штатів проти Росії, зокрема щодо проекту «Північний потік-2». Принципово важливою є й підтримка Вашингтоном євроатлантичного курсу України, передусім у питанні ухвалення рішення НАТО щодо надання Україні ПДЧ», – йдеться в повідомленні ОПУ.

Іншим указом Зеленський звільнив Володимира Єльченка з посад посла у США, а також в Антигуа і Барбуді та Ямайці.

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31 грудня в інтерв’ю ТСН.ua Дмитро Кулеба повідомив, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки агреман на призначення Оксани Маркарової посолом у США.

Оксана Маркарова очолила Міністерство фінансів у червні 2018 року. Вона пропрацювала до 4 березня 2020 року, коли Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.