«Фінальний крок»: Кулеба про призначення Маркарової послом у США

Процес призначення Оксани Маркарової посолом України в США перебуває на фінальній стадії, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Вона завершує реально вже всі оформлення. Це завжди тривалий процес. Призначення посла – це в середньому шість місяців від появи прізвища до від’їзду цієї людини вже безпосередньо за кордон. Я вже забувся, все змішалося. По-моєму, на початку грудня ми запустили процес по Маркаровій. Зараз початок лютого, а ми вже на стадії виходу указу президента. Тобто це фінальний крок. Потім вона отримає американські візи і їде. Тому тут все розвивається нормально», – сказав міністр.

За його словами, Україна також зацікавлена, щоб і американський посол також приїхав до Києва якнайшвидше. «Я абсолютно задоволений тим, як пані Квін підтримує високу динаміку діалогу між Україною і США. Вона – дійсно молодець. Але посол – це посол», – сказав Кулеба.

31 грудня в інтерв’ю ТСН.ua Дмитро Кулеба повідомив, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки агреман на призначення Оксани Маркарової посолом у США.

​Оксана Маркарова очолила Міністерство фінансів у червні 2018 року. Вона пропрацювала до 4 березня 2020 року, коли Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

20 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що запропонував призначити послом України в США Оксану Маркарову.