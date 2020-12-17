Кандидат Трампа на посаду посла в Україні навряд набере достатньо голосів у Сенаті – джерела

Сенат США ще не призначав засідання, на якому мають розглянути кандидатуру чинного президента Дональда Трампа на посаду посла в Україні, крім того, генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон навряд отримав би достатню кількість голосів сенаторів. Про це заявляють низка джерел, зокрема й у Сенаті США.

У випадку, якщо голосування так і не відбудеться, вже адміністрація обраного президента Джо Байдена висуватиме кандидатуру на посаду, яка залишається вакантною вже понад 18 місяців.

Колишня посол США в Україні Марі Йованович залишила посаду у 2019 році, а пізніше, під час свідчень у Конгресі США, заявила, що вона стала об’єктом кампанії з її дискредитації, які провадили прихильники Трамп.

1 травня Білий дім оголосив, що висуває кандидатуру Кіта Дейтона н посаду посла у Києві.

Кандидати на пост послів повинні бути затверджені голосуванням Сенату.

Дейтон, разом з кандидаткою на посаду посла у Білорусі Джулі Фішер, пройшли слухання у Сенаті ще на початку серпня. Кандидатуру Фішер схвалили 15 грудня. Однак, як заявив Радіо Свобода прессекретар одного з сенаторів, до кінця грудня у планах немає голосування щодо кандидатури Дейтона.

«Хоча Дейтон не викликав особливих суперечок, немає сенсу затверджувати його на такому пізному терміні, коли Байден захоче мати можливість призначити свого власного посла в Україні», – зазначив прессекретар іншого сенатора.

Колишній кадровий офіцер дипломатичної служби США, який досі працює з українським питанням, також передбачив, що призначення Дейтона не просунеться вперед до інавгурації Байдена 20 січня.

Байден має великий досвід роботи з Україною, він відповідав за український напрямок, коли був віце-президентом за президентства Барака Обами в 2009-17 роках. Байден шість разів відвідав Україну за вісім років, проведених у Білому домі.

Хоча Дейтон прослужив в армії чотири десятиліття, він вважається кандидатурою політичною, оскільки не є кадровим дипломатом. Політичні призначенці часто залишають посади послів, коли в Білому домі змінюється адміністрація.

Раніше аналітики очікували, що кандидатуру 71-річного Дейтона схвалять, оскільки він мав значний досвід роботи у пострадянському регіоні, зокрема, працював аташе з питань оборони у посольстві США у Москві, а у 2018 році був призначений

Аналітики спочатку очікували, що 71-річний Дейтон буде схвалений, тому що він мав значний досвід роботи в колишньому радянському регіоні, працював військовим аташе посольстві США в Москві, а потім був призначений в 2018 році старшим радником з питань оборони США в Україні.