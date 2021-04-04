Посол України в США: Україна просить посилити санкції проти Росії

Україна вітає продовження санкцій США проти Росії й просить їх посилення. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявила посол України у США Оксана Маркарова. На її думку, і при нинішній американській адміністрації Джо Байдена санкційна політика залишається принциповою.

«Ми вітаємо ті санкції, які є. І постійно просимо про не просто продовження, а поглиблення санкцій. Тобто ціна для агресора за ті дії, які Росія чинить і на частково окупованому Донбасі, і за незаконну анексію Криму, і за ті порушення прав наших громадян у Криму, які постійно здійснюються, повинна постійно зростати, поки не буде змінена поведінка. Тому ми бачимо не просто подовження санкцій. Ми бачимо їхнє посилення і по тому ж «Північному потоку» однозначну позицію займають США. Ми бачимо їхнє посилення постійне», – заявила Маркарова.

Вона впевнена, що санкції будуть посилюватися, якщо Росія не змінить свою поведінку.

«Ми також хотіли б, ми про це говоримо також на всіх офіційних рівнях (я маю на увазі, ми – Україна) більшої залученості США до всіх форматів. І я думаю, що це також знайде відклик у нашого стратегічного партнера. І я думаю, що якщо Росія й далі буде продовжувати свою агресивну політику, можна точно, а ми постійно про це говоримо і закликаємо, очікувати посилення санкційного режиму», – констатувала Маркарова.

Президенти США і України Джо Байден та Володимир Зеленський провели 2 квітня цього року телефонну розмову. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму». Розмова Байдена та Зеленського, яка тривалий час відкладалася, відбулася на тлі ескалації бойових дій на Донбасі та концентрації російських військ уздовж українського кордону та в окупованому Криму. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Російська Федерація під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.

«Брянська, Воронезької області, тимчасово окупованої Республіки Крим. Вони там проводять навчання. І ми розуміємо, що, крім тих 28 батальйонних тактичних груп, які сьогодні вже декілька років розташовані біля наших східних кордонів, ми орієнтовно нараховуємо, що вони збільшаться ще на 25 батальйонних тактичних груп», – зазначив Руслан Хомчак.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив, що будь-які спроби «нової війни» на Донбасі загрожують самій Україні. В інтерв’ю російському «Першому каналу» Лавров процитував слова президента Росії Володимира Путіна, сказані «не так давно, і заява залишається актуальною і сьогодні, що ті, хто намагається розпочати нову війну на Донбасі, зруйнують Україну».

На зауваження про пересування російських військ уздовж українського кордону речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія «переміщує війська в межах власної території на власний розсуд, і це нікого не повинно стосуватися».

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