США про Крим не забувають – посол України у Вашингтоні Маркарова

США неухильно підтримують Україну в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму. Це констатувала в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода посол України у США Оксана Маркарова. Вона відповіла на запитання про те, чи не опинилася анексія Росією Криму в «тіні» бойових дій на Донбасі, які активізувалися останніми тижнями.

«Яка ж «тінь»? Офіційний Вашингтон незмінно заявляє взагалі, що він визнає Крим частиною України. Це офіційні заяви від президента до держсекретаря на всіх абсолютно рівнях. США вже публічно заявили про підтримку створення «Кримської платформи». Тому я думаю, що якраз кримське питання стоїть досить гостро. Воно з порядку денного нікуди не піде», – переконана Оксана Маркарова.

При цьому посол відзначила підтримку Вашингтоном ініційованої Україною «Кримської платформи».

«Ми бачимо однозначну підтримку і взагалі всіх питань, які пов’язані з Кримом. «Кримська платформа» є одночасно, як пан міністр Кулеба (міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба – ред.) сказав, і форматом, й інструментом порушення цих всіх питань і обговорення їх рівні високополітичному, – саміт, який вже ініційований Україною на серпень. Офіційний Вашингтон незмінно заявляє взагалі, що він визнає Крим частиною України. Це офіційні заяви від президента до держсекретаря на всіх абсолютно рівнях. США вже публічно заявили про підтримку створення «Кримської платформи». Тому я думаю, що якраз кримське питання стоїть досить гостро. Воно з порядку денного нікуди не піде», – вважає Оксана Маркарова.

Президенти США і України Джо Байден та Володимир Зеленський провели 2 квітня цього року телефонну розмову. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

В Офісі президента України Володимира Зеленського раніше повідомляли, що саміт «Кримської платформи» має відбутися 23 серпня 2021 року. Раніше перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар заявляла, що за підсумками цього саміту з деокупації півострова буде ухвалена відповідна декларація.

У МЗС Росії наголосили, що російська сторона готова взяти участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», лише якщо на цьому майданчику обговорюватимуть проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення. Підконтрольний Москві глава Криму Сергій Аксьонов переконаний, що створення нового міжнародного майданчика не допоможе Україні «повернути Крим».

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