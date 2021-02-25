«Велика честь і ще більша відповідальність» – Маркарова про своє призначення послом України у США

Оксана Маркарова заявила, що для неї «велика честь і ще більша відповідальність» бути призначеною послом України у США.

«Рада приєдатися до ефективного українського дипломатичного війська – чоловіків і жінок, невтомна робота яких – невід’ємна частина багатьох перемог як на міжнародній арені, так і в Україні. Люблю Україну і вірю в те, що наша тисячолітня історія, помножена на унікальну життєстійкість попри численні атаки, та розпочата трансформація в модерну інноваційну країну, разом поверненням до європейської родини та майбутнім членством у НАТО, надає нам шанс в 21 столітті стати регіональним лідером нової якості та надійним стратегічним партнером для Сполучених Штатів Америки», – заявила Маркарова.

25 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки. Як повідомили у Офісі президента, Зеленський головними завданнями для Маркарової бачить – ефективний діалог з адміністрацією Джо Байдена, активну роботу з Конгресом США, підтримку постійного діалогу із американськими законодавцями та зміцнення двопартійної підтримки України.

Наприкінці минулого року в МЗС повідомили, що Україна отримала від США агреман на призначення Оксани Маркарової послом у США. Маркарова у період 2018-2020 років була очільницею Міністерства фінансів України.