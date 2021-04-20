Дев’ять країн-учасниць ПАРЄ закликали Росію припинити мілітаризацію Криму та блокування Керченської протоки

Україна і ще вісім країн-учасниць ПАРЄ висловили стурбованість концентрацією російських військових о окупованому нею Криму, а також закликали Росію припинити блокування Керченської протоки. Про це йдеться у спільній заяві, текст якої оприлюднила голова постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марія Мезенцева.

До заяви, крім України, приєдналися національні делегації Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Швеції, Грузії, Румунії та Азербайджану.

«Ми серйозно стурбовані збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Російською Федерацією угруповань, зростанням кількості жертв і, особливо, постійним нарощуванням і концентрацією надмірних військових сил у безпосередній близькості до українських кордонів, а також на незаконно анексованому Кримському півострові. Все це підриває стабільність і безпеку на нашому континенті», – мовиться у заяві.

Країни-учасниці ПАРЄ також закликали Росію, серед іншого, «припинити свої провокації, зупинити блокаду Керченської протоки і почати деескалацію ситуації».

«Ми, що нижче підписалися, маємо серйозно сприймати провокації Російської Федерації та ескалацію військових дій і надсилаємо Росії дуже чіткий сигнал про те, що, в разі відмови, на Росію чекатимуть серйозні наслідки, включаючи санкції», – йдеться у заяві.

За інформацією Мезенцевої, українська делегація в ПАРЄ продовжить збирати підписи під документом. Надалі він буде зареєстрований і направлений у Бюро ПАРЄ та Комітет міністрів і Генерального секретаря Ради Європи.

Напередодні, 19 квітня, у Страсбурзі українська делегація ПАРЄ зустрілася з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович. Під час зустрічі йшлося про затримання та арешт в окупованому Криму російськими спецслужбами позаштатного співробітника Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка.

Раніше сьогодні у ЄС заявили, що стривожені діями Росії у Чорному морі. У Північноатлантичному альянсі також відреагували на намір Росії закрити певні райони Чорного моря для судноплавства до жовтня 2021 року. У НАТО закликали Москву дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань.

Міністерство закордонних справ раніше повідомило про рішення Росії про закриття з наступного тижня і до жовтня частини акваторії Чорного моря у напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. У міністерстві зазначили, що на тлі нарощування військової присутності біля кордонів України на суходолі Росія почала ескалацію у морі.

Російські ЗМІ з посиланням на Міноборони Росії заявили, що закриття Росією до 31 жовтня деяких районів акваторії Чорного моря не перешкоджатиме судноплавству через Керченську протоку.