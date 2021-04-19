Боррель: ЄС не планує нових санкцій проти Росії за концентрацію військ, хоча «це може змінитися»

Європейський союз не планує наразі розширювати санкції проти Росії за концентрацію збройних сил на кордоні з Україною, заявив високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель. Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з міністрами закордонних справ блоку, в якій також взяв участь голова МЗС України Дмитро Кулеба, у відповідь на питання журналіста Радіо Свобода.

Питання стосувалося також того, чи Чехія зверталася до інших держав блоку з проханням видворити російських дипломатів на тлі ймовірної причетності російських спецслужб до вибухів у Врбєтіце 2014 року.

«Відповідь – «ні» на обидва питання. Не було запиту щодо широкого видворення дипломатів з інших членів ЄС, і наразі не було кроків у бік розширення санкцій проти Росії. Це може змінитися, але ситуація така, як я її описую», – сказав дипломат.

Під час свого виступу Боррель повідомив, що Росія, за його даними, сконцентрувала 150 тисяч своїх військових на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

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«Ми маємо відзначити стриману реакцію України та закликаємо Росію знизити напругу. Повідомлення всіх міністрів було дуже чітким: вчергове висловити потужну підтримку українському суверенітету та територіальній цілісності. Знову ж, сюди входить невизнання нелегальної анексії Криму та заклик до повного виконання Мінських угод. Ми продовжимо підтримувати зусилля «нормандського формату». Ми також посилимо дипломатичні зусилля для відновлення територіальної цілісності України», – сказав Боррель.

Він додав, що представники Євросоюзу візьмуть участь у саміті «Кримської платформи» 23 серпня. Водночас голова зовнішньополітичної служби блоку вказав на необхідність пришвидшити реформи в Україні.

Відповідаючи на питання одного з журналістів, Боррель зазначив, що точне походження даних про 150 тисяч російських військових (чи це українська розвідка чи власні спостереження ЄС) йому невідоме, однак це цифра, на яку він посилається.

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«І це найбільше переміщення російської армії біля українських кордонів за весь час. Очевидно, що це викликає тривогу… Міністерство оборони (України – ред.) вказує на збільшення кількості загиблих в українській армії порівняно з цими ж датами минулого року, і очевидно, що це дуже тривожна ситуація. Давайте сподіватися, що це переміщення зупиниться і, відповідно до заклику на адресу президента Путіна від, зокрема, канцлерки (Німеччини Анґели – ред.) Меркель та президента (США Джо – ред.) Байдена, ці війська будуть відведені», – додав дипломат.

Серед інших тем Боррель згадав про стан російського опозиціонера Олексія Навального, закликавши Москву надати йому доступ до його лікарів.

Також дипломат зазначив, що Європейський союз «стоїть пліч-о-пліч і солідарний із Чеською Республікою» на тлі розслідування вибухів у Врбетіце, в організації яких Прага звинувачує Кремль. Росія заперечує свою причетність.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.