Боррель перед засіданням Ради міністрів ЄС: Росія має відвести війська від кордону України

Очільник зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель закликав Росію відвести свої війська від кордону України. Про це Боррель заявив перед онлайн-засіданням міністрів закордонних справ країн Євросоюзу 19 квітня, де, серед іншого, обговорюватимуть ситуацію довкола України.

За словами Борреля, ситуація з російськими військами є «дуже небезпечною».

За засіданні міністрів ЄС виступить і голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Під час засідання міністри також розглянуть ситуацію в Чехії, влада якої заявила про причетність російської розвідки до вибухів на чеських артскладах у 2014 році, і стан здоров’я ув’язненого опозиціонера Олексія Навального.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.