Рада голів МЗС ЄС проведе онлайн-зустріч, Кулеба розповість про Донбас

19 квітня в онлайн-режимі відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу. До зустрічі долучаться очільники дипломатичних відомств всіх 27 держав-членів блоку.

За даними українського уряду, у засіданні також візьме участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який говоритиме про безпекову ситуацію в Україні. Кулеба братиме участь в онлайн-засіданні на запрошення очільника зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля.

Поміж іншого, планують обговорити загострення ситуації на Донбасі та на російсько-українському кордоні.

«Дмитро Кулеба поінформує колег з Європейського союзу про актуальну безпекову ситуацію, запропонує низку практичних кроків задля зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС», – заявили раніше у Кабінеті міністрів.

Про те, що голова МЗС України долучиться до зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС, повідомив, зокрема, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс під час візиту до Києва 15 квітня.