Макрон: для Росії треба визначити «чіткі червоні лінії»

Президент Франції Емманюель Макрон заявляє, що провідні держави світу мають визначити «чіткі червоні лінії» у відносинах із Росією і бути готовими вдаватися до санкцій, якщо Москва їх перетне.

«Це єдиний шлях до того, щоб мати авторитет», – сказав він в інтерв’ю американській телемережі CBS, оприлюдненому 18 квітня.

«Я вважаю, що санкції не є самодостатніми. Але санкції – це частина пакету, – сказав Макрон, маючи на увазі під другою частиною пакету стосунків із Росією пропозицію їй про діалог. – Я маю за краще конструктивний діалог, але для того, щоб діалог був конструктивним і ефективним, треба мати авторитет».

За його словами, коли кілька років тому відбулося вторгнення до України, це був не провал дипломатії, а провал колективного авторитету Заходу в очах Росії, а також провал наївного ставлення Заходу до Росії. І саме тому так важливо тепер, визначивши для Росії червоні лінії, самим твердо домагатися дотримання їх, наголосив президент Франції.

Говорячи про нинішню ситуацію навколо України, коли Росія зосередила значну кількість своїх військ біля українських кордонів і в Криму, Макрон назвав її неприйнятною.

Він згадав про свої недавні розмови разом із канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель із президентом Росії Володимиром Путіним, а потім і з президентом України Володимиром Зеленським. І, за його словами, вони дали дуже чіткий сигнал, що повністю відповідає позиції президента США Джо Байдена: Росія має піти на деескалацію.

«Якщо ми хочемо бути ефективними в Україні, ми маємо прискорити дипломатичні кроки, і США, Європа – всі ми маємо дуже чітко дати Росії знати: ми ніколи не приймемо нових воєнних операцій на території України, і ми маємо діяти так, щоб бути авторитетними в цьому», – сказав Макрон.

Інтерв’ю було записане 16 квітня, невдовзі після зустрічі того дня в Парижі Макрона з Зеленським; до частини розмови через відеозв’язок долучилася й Меркель.

Після цієї зустрічі в Парижі повідомили, що в перебігу нової розмови з Путіним Макрон говоритиме з ним про Україну.

Наприкінці березня Макрон і Меркель уже мали розмову з Путіним через відеозв’язок, і частина її теж була присвячена становищу в Україні, а саме на окупованій частині сходу країни.