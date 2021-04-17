Єлисейський палац анонсував розмову Макрона з Путіним

Єлисейський палац анонсував перемовини президента Франції Емманюеля Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це йдеться у пресрелізі, присвяченому вчорашнім переговорам Макрона з президентом України Володимиром Зеленським.

У адміністрації Макрона нагадали, що він говорив зі Зеленським про реалізацію досягнутих у Парижі у 2019 році домовленостей.

«Президент республіки найближчим часом обговорить це з президентом Путіним», – заявили у Єлисейському палаці.

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі із президентом України Володимиром Зеленським та відеозв’язку із канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що «єдином можливим» рішенням щодо врегулювання ситуації на Донбасі є політичне рішення.