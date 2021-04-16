Зеленський обговорював з Макроном євроатлантичні перспективи України

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Парижу обговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном перспективи членства України у Євросоюзі та НАТО. Про це він розповів журналістам на брифінгу.

«Я розказав президенту Макрону про нашу ініціативу. Ми в Україні дуже ініціативні. Ми не чекаємо коли це зроблять за нас, ми самі робимо конкретні кроки. Ми зробили декларацію, яку ми укладаємо між країнами-партнерами, між країнами-членами Європейського союзу, де та чи інша країна підписує з нами декларацію, коли вона підтримує Україну в прагненні бути членом ЄС. Скажу вам відверто, що декілька країн вже підписали цю декларацію. І є країни, які ознайомлюються зараз з цією декларацією. Я розказав деталі цієї декларації, я запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що президент Макрон ознайомиться з цією декларацією і надасть свою відповідь», – наголосив президент.

Стосовно перспективи членства України в НАТО, Зеленський зазначив, що від Франції багато чого залежить у цьому питанні.

«В цілому ми відчуваємо підтримку в питанні ПДЧ, набуття членства в майбутньому в Альянсі Альянсу. Я хотів би чути конкретику, коли це може бути. Але це залежить не тільки від Франції, хоча я вважаю, що Франція відіграє велику роль у вирішенні цього питання. У червні місяці буде саміт НАТО і там ми обов’язково будемо чути, чи є такий сигнал (щодо вступу, – ред.), і від яких конкретно країн ми чуємо підтримку в питанні ПДЧ», – сказав Зеленський.

Він додав, що не обговорював питання вступу України до НАТО з канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном віч-на-віч в Єлисейському палаці в Парижі. Приводом для переговорів стало загострення ситуації на Донбасі та стягування російських військ до кордонів України та в окупований Крим. По відеозв’язку до них доєдналася канцлер Німеччини Анґела Меркель.