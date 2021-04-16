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16 квітня 2021, Київ 18:44
Відео

Франція: Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі (відео)

Франція: Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі (відео)
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Франція: Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі (відео)

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Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська прибули з робочим візитом до Франції. (Відео Радіо Свобода, Reuters).

Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. До зустрічі в Парижі має доєднатися в режимі відеоконференції канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Президент України приїхав до Франції на тлі загострення ситуації на Донбасі.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в окупованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України. Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.

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