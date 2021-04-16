Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. До зустрічі в Парижі має доєднатися в режимі відеоконференції канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Президент України приїхав до Франції на тлі загострення ситуації на Донбасі.



Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в окупованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України. Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.