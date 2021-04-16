Зеленський не проти зустрічі Байдена і Путіна, але каже: «Непредметно говорити про Україну без нас»

Президент України Володимир Зеленський вважає правильним кроком зустріч президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Про це він сказав на пресконференції після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

«Я вважаю, що це правильно. Це дуже вчасно. Це дуже важливо в будь-якому питанні, коли є такий діалог. Як кажуть, гармати мовчать. Мені здається, що це могло би вирішити деякі питання, тому що діалог між цими країнами, мені здається, повинен бути. Тому що іноді, коли такі великі держави не розмовляють, – страждають інші. Повірте, ми це розуміємо», – сказав Зеленський.

За його словами, під час зустрічі політики можуть обговорювати питання України.

«Якщо вони будуть порушувати питання України, я впевнений, що таке питання може бути актуальним. Мені здається, що питання навіть не в справедливості. А, мені здається, що це не так предметно, коли обговорюють питання України без нас. Це не буде предметно, не буде правильно. І це ще раз буде показувати, що великим країнам здається, що все навколо них, але, мені здається, що світ набагато більший», – додав президент.

Напередодні президент США Джо Байден повідомив, що у Вашингтоні та Москві зараз опрацьовують можливість проведення зустрічі лідерів Росії і США влітку цього року в Європі.

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном віч-на-віч в Єлисейському палаці в Парижі. Приводом для переговорів стало загострення ситуації на Донбасі та стягування російських військ до кордонів України та в окупований Крим. Ці питання з лідерами України та Франції порушила дистанційно, по відеозв’язку, канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.