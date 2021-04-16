Україна на порядку денному: президент Зеленський розповів про підсумки переговорів у Парижі

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном віч-на-віч в Єлисейському палаці в Парижі. Приводом для переговорів стало загострення ситуації на Донбасі та стягування російських військ до кордонів України та в окупований Крим.

Ці питання з лідерами України та Франції порушила дистанційно, по відеозв’язку, канцлер Німеччини Ангела Меркель.

«У нас було дві частини зустрічі, спочатку з президентом Макроном, а потім на зв’язку була пані Меркель. Підключення пана Путіна не було, тому мені складно сказати, щоб я йому в такому разі сказав, але я зацікавлений, щоб це сталося», – сказав Зеленський.

Він зауважив, що головною була безпекова ситуація на Донбасі.

«Важливо, що ми наближаємось до засідання N4 («в нормандському форматі»). 19-го числа цього місяця буде засідання радників, будуть обговорюватися кластери, зроблені французькою та німецькою стороною, з доповненням України, розглядається і Росія. Ці кластери – покрокове виконання Мінських домовленостей», – сказав Зеленський.

Радіо Свобода вело трансляцію брифінгу за підсумками цих зустрічей

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.