США надали 155 млн доларів на підтримку розвитку України

Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі 155 мільйонів доларів. Про це повідомили у посольстві США в Україні.

Зокрема, 34 мільйони направлять на підтримку зростання економіки та поліпшення стану здоров’я українців:

підтримка відновлення України після пандемії COVID-19 шляхом поліпшення якості основних медичних послуг для українців;

підвищення прозорості та розширення економічних можливостей у енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі, аби сприяти зростанню довіри з боку інвесторів, залученню інвестицій та підвищенню економічної стійкості малого і середнього бізнесу;

надання допомоги у розвитку земельного ринку як рушія економічного зростання та надходження інвестицій у аграрний сектор.

14 мільйонів мають бути спрямовані на боротьбу з корупцією:

підтримка реформ та забезпечення захисту антикорупційних інституцій з метою протидії вкоріненим інтересам, аби всі ресурси України використовувалися на благо її народу;

зменшення обсягів корупційних дій у сфері охорони здоров'я та надання Україні допомоги у закупівлі життєво необхідних лікарських засобів з метою скорочення неофіційних виплат з боку пацієнтів та забезпечення доступу до якісних медичних препаратів за нижчою ціною;

підтримка подальшого розвитку платформ електронного врядування, які спрощують доступ громадян до послуг та оптимізують процес отримання ними пенсій, виплат по безробіттю тощо.

На протидію російській агресії передбачено 63 мільйони доларів:

захист прав людини та забезпечення доступу до правосуддя українцям, що постраждали від агресії, яку підтримує Кремль у Криму та на Донбасі;

зниження енергетичної та економічної залежності України від Росії шляхом сприяння підключенню до енергетичної мережі Європи, а також зміцнення українських підприємств, які працюють на сході країни;

розширення доступу громадян до якісної та об’єктивної інформації з метою протидії зловмисному впливу та дезінформації, підтримки євроінтеграції та посилення демократичних процесів в Україні.

44 мільйони США виділили на зміцнення демократії та врядування: