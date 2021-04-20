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20 квітня 2021, Київ 11:35
Новини | Політика

США надали 155 млн доларів на підтримку розвитку України

На протидію російській агресії у допомозі США передбачено 63 мільйони доларів

Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі 155 мільйонів доларів. Про це повідомили у посольстві США в Україні.

Зокрема, 34 мільйони направлять на підтримку зростання економіки та поліпшення стану здоров’я українців:

  • підтримка відновлення України після пандемії COVID-19 шляхом поліпшення якості основних медичних послуг для українців;
  • підвищення прозорості та розширення економічних можливостей у енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі, аби сприяти зростанню довіри з боку інвесторів, залученню інвестицій та підвищенню економічної стійкості малого і середнього бізнесу;
  • надання допомоги у розвитку земельного ринку як рушія економічного зростання та надходження інвестицій у аграрний сектор.

14 мільйонів мають бути спрямовані на боротьбу з корупцією:

  • підтримка реформ та забезпечення захисту антикорупційних інституцій з метою протидії вкоріненим інтересам, аби всі ресурси України використовувалися на благо її народу;
  • зменшення обсягів корупційних дій у сфері охорони здоров'я та надання Україні допомоги у закупівлі життєво необхідних лікарських засобів з метою скорочення неофіційних виплат з боку пацієнтів та забезпечення доступу до якісних медичних препаратів за нижчою ціною;
  • підтримка подальшого розвитку платформ електронного врядування, які спрощують доступ громадян до послуг та оптимізують процес отримання ними пенсій, виплат по безробіттю тощо.

На протидію російській агресії передбачено 63 мільйони доларів:

  • захист прав людини та забезпечення доступу до правосуддя українцям, що постраждали від агресії, яку підтримує Кремль у Криму та на Донбасі;
  • зниження енергетичної та економічної залежності України від Росії шляхом сприяння підключенню до енергетичної мережі Європи, а також зміцнення українських підприємств, які працюють на сході країни;
  • розширення доступу громадян до якісної та об’єктивної інформації з метою протидії зловмисному впливу та дезінформації, підтримки євроінтеграції та посилення демократичних процесів в Україні.

44 мільйони США виділили на зміцнення демократії та врядування:

  • розширення судової реформи з метою розбудови більш незалежної системи, яка гарантує дотримання норм верховенства права та рівний доступ до правосуддя, щоб українці почувалися впевненими у тому, що судова система країни забезпечує кращу відповідність принципам рівності, неупередженості та справедливості;
  • зміцнення новостворених об’єднаних територіальних громад та забезпечення ширшого надання якісних послуг мешканцям для сприяння просуванню реформи децентралізації;
  • заохочення молодіжного лідерства та інновацій, а також участь у побудові демократичної, плюралістичної, європейсько орієнтованої України.

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