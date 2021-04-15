Чи повинні США розмістити в Україні комплекси Patriot?

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак хотів би, щоб США розмістили в Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. Чи реальне здійснення такого бажання?

«Україна тримає лінію проти Росії не тільки за нас, але й за Захід. А де США розміщують свої ракети Patriot? Найближчі – в Польщі. Вони повинні бути тут» – так цитує слова Андрія Єрмака видання Time.

І тут же додає: на нинішньому етапі конфлікту з Росією ці ракети, призначені для відбиття нападу з повітря, не є серед першочергових інтересів президента Володимира Зеленського.

Як нагадує видання, під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом він попросив надати Україні чіткіший шлях до членства в Північноатлантичному альянсі – і якнайшвидше посилити свою присутність у Чорному морі, щоб стримати Росію.

В цій одній згадці про американські зенітні ракетні комплекси протиповітряної і протиракетної оборони Patriot Єрмак не уточнив, що саме він би хотів: чи щоб США надали ці комплекси Україні, чи щоб розташували на її території свої власні.

У Польщі, яку згадав посадовець – і яка є членом НАТО, – наразі стоять «Патріоти» Збройних сил США. На півночі країни, недалеко від Калінінградської області Росії, вони чергують іще з 2010 року.

Але Варшава вже підписала й угоду про купівлю – очікують, що чотири комплекси надійдуть на озброєння самої Польщі 2022 року. Надалі Варшава планує продовжити переговори про закупівлю ще чотирьох.

Іще одна сусідня з Україною держава, яка вже має Patriot на озброєнні, – Румунія. Перший із семи закуплених комплексів надійшов туди в вересні 2020 року.

Обидві ці країни-члени НАТО вели переговори про купівлю багато років.

Великою проблемою для закупівель ЗРК Patriot є ціна. Це високотехнологічна зброя, і комплекс складають не тільки кілька пускових установок, а й радар, командний центр, техніка обслуговування, аж до власної електростанції – і, власне, самі ракети, кожна з яких теж коштує мільйони доларів.

Вартість польського контракту, як повідомляють, – 4,75 мільярда доларів, румунського – до 3,9 мільярда доларів. Ці суми порівнянні з усім річним оборонним бюджетом України.

І хоча поляки купують наразі чотири комплекси, а румуни сім, вартість контракту для Польщі значно вища через різницю в комплектації – в першу чергу через те, що Варшава замовила собі найновіші ракети. Румунія їх буде мати лише частину, більшу частку складуть ракети попереднього покоління, помітно дешевші.

Україна вже не вперше говорить про «Патріоти»

Думки про те, що Україна могла б і собі купити ці американські комплекси або розмістити в себе американські, лунають далеко не вперше. І ці розмови активізувалися в час нинішньої гібридної агресії Росії проти України.

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Але ще 2015 року заяву тодішнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова про те, що Київ готовий домовлятися про розміщення на своїй території американської чи європейської системи протиракетної оборони у відповідь на окупацію Криму і російську збройну агресію на сході України, частина експертів назвала передовсім елементом інформаційної війни.

Як казав тоді Радіо Свобода військовий експерт Валентин Бадрак, Україна має підстави робити такі заяви, враховуючи участь у договорах про протиракетну оборону і військово-технічну співпрацю зі США упродовж двох останніх десятиліть.

Але, коментуючи бажання Польщі й Румунії отримати такі американські озброєння, він наголошував на тому, що вони є членами НАТО і не мають конфліктів на своїй території.

А експерт із українсько-російських відносин Володимир Нагірний говорив тоді Радіо Свобода, що заява Турчинова є більшою мірою елементом російсько-української інформаційної війни, політичної риторики.

Він звертав увагу, що процедура приєднання до системи ПРО потребує часу, вона складна і політично, і технічно, і про реальне розміщення засобів протиракетної оборони говорити було рано.

У союзі НАТО тоді заявили у відповідь на слова Турчинова, що нічого не знають про такі пропозиції.

«Системи ПРО на території України – це цікавий вимір, – сказав тоді Радіо Свобода тодішній голова Військового комітету НАТО генерал Кнуд Бартелс, – але не більше».

«Ми справді з цього приводу не маємо жодних деталей чи якоїсь більшої інформації, крім тієї, що читали в пресі», – сказав тодішній головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Філіп Брідлав.

Пізніше доповнити фактично ще радянську систему протиповітряної і протиракетної оборони України сучасними американськими комплексами Patriot пропонували в українському Центрі дослідження армії, конверсії і роззброєння – у варіантах оренди, а потім і купівлі.

«Нам треба лише купити, наприклад, два дивізіони Patriot із протиракетними можливостями, які будуть перекривати, наприклад, здатності Росії до удару якраз ракетною зброєю. Тоді це буде вартувати дешевше, ніж намагатися створювати з нуля свою систему протиракетної оборони. Це вартість того, що ми будемо гарантувати собі зниження до критично малого ймовірність повітряної операції з боку Росії», – наголошував 2019 року заступник директора Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь.

І після того, як Україна почала закуповувати озброєння у США, в тому числі протитанкові ракетні комплекси Javelin, питання про закупівлю й інших американських озброєнь, зокрема й комплексів Patriot, залунало з новою силою.

Але американський військовий аналітик Стівен Бланк висловлював наприкінці 2019 року сумніви в необхідності для України витрачати значні кошти на ці комплекси.

«Patriot – це зенітні ракети. І я справді не бачу в них необхідності, бо росіяни не використовували свої військово-повітряні сили в Україні. А якщо вже вони не робили цього протягом п’яти років, то і не збираються раптово починати. Якби в Україні існувала реальна загроза або ґрунт для побоювань, я б порекомендував отримати Patriot, але поки цього немає, я просто не бачу в цьому сенсу», – казав тоді Бланк.

Тодішній міністр оборони України Андрій Загороднюк теж стримано прокоментував можливість закупівлі дорогої техніки за кордоном. «Купівля Patriot – це питання років. Це питання переговорів тільки роками», – звертав він увагу.

Зенітні ракетні комплекси протиповітряної і протиракетної оборони Patriot, розроблені у США компанією Raytheon, використовують нині, в першу чергу, самі США, а також низка їхніх союзників у союзі НАТО і поза ним.

Patriot: постійна модернізація

Системи, що були прийняті на озброєння на початку 1980-х років, спершу розроблялися як комплекси ППО; можливості й ПРО додали їм пізніше. Система, офіційно відома як MIM-104 Patriot, уже багато разів модернізувалася, і сучасні комплекси мають із первісними мало спільного, крім назви.

Перше «бойове хрещення» система отримала під час війни в Перській затоці 1991 року, коли її використовували як протиракетну – і, як загалом вважають, показала тоді себе не найкращим чином: надто багато ірацьких ракет не були збиті і завдали іноді значної шкоди.

Але з того часу комплекс зазнав значних поліпшень: він отримав нове програмове забезпечення (і продовжує отримувати подальші оновлення), нові системи управління і наведення, вже кілька моделей цілком нових ракет; нині розробляється й новий радар, який має отримати необмежене 360-градусне поле огляду.

У США вже працюють над розробкою ще новішої системи MEADS, яка має в майбутньому замінити Patriot. Але, як вважають, наявні «Патріоти» будуть, після подальших модернізацій, залишатися на бойовому чергуванні до 2040-го, а чи й до 2050 року.

В Україні ж тим часом бажання Андрія Єрмака отримати комплекси Patriot стало предметом жартів у соцмережах.