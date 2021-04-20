Кремль використовує корупцію, щоб підірвати Україну зсередини – Нуланд

США та Європа мають виступити єдиним фронтом у зусиллях щодо стримування Росії, заявила і номінантка на посаду заступника Державного секретаря США Вікторія Нуланд. Під час слухань в Сенаті щодо її затвердження минулого тижня вона привітала нові санкції щодо Росії.

«Я думаю, ми зробили дуже важливий крок, ухваливши потужний пакет санкцій та заходів, які враховують закриття для Росії доступу до наших фінансових ринків... США можуть протидіяти Росії наодинці, але це нерозумна політика. Ми сильніші, коли ми це робимо разом. Я була дуже задоволена, коли канцлерка Меркель видала паралельне, дуже потужне попередження Путіну стосовно його агресії щодо України та накопичення сил. Ми повинні продовжувати розробляти санкційні пакети разом», – сказала Нуланд.

На слуханнях також піднімалось питання «Північного потоку-2». Вікторія Нуланд заявила, що США та партнери повинні зробити все можливе, щоб зупинити будівництво газогону:

«Це не тільки поганий проєкт для Німеччини та Європи. Він порушує їхню власну політику щодо довкілля, енергетичну політику, направлену на розвиток зелених технологій. Він поглиблює їхню залежність від Росії у той час, коли Москва переозброюється навколо та всередині України, дозволяє Навальному згасати у тюрмі. Я думаю, ми повинні використати всі інструменти у нашому розпорядженні, щоб зупинити будівництво цього трубопроводу перед його завершенням. Ми повинні тиснути на уряд Німеччини зробити те саме. Я була задоволена побачити потужне попередження з боку Меркель до Путіна щодо його озброєнь в Україні. Ніщо не надішле більш потужного сигналу Путіну, ніж зупинка цього проєкту. Я думаю, ми повинні надіслати цей сигнал. У разі мого затвердження на посаді, це буде моїм ключовим та нагальним пріоритетом».

Вікторія Нулад курувала питаннями України у Держдепартаменті під час Революції гідності і після. Вона добре ознайомлена з українськими реаліями і, як кажуть оглядачі, буде тримати руку на пульсі України та регіону, якщо її затвердять на посаді. Під час слухань вона наголосила на проблемі корупції в Україні та важливості її подолання:

«Перше, що потрібно Україні, щоб бути міцною, стабільною та суверенною державною, це подолати поголовну корупцію. Сполучені Штати доклали велику кількість зусиль заради цього. Але корупція – це інструмент, який використовує Кремль, щоб підірвати Україну зсередини та підкупляти урядовців. Тому це в наших спільних інтересах – працювати над цими проблемами. Підтримка України Конгресом важлива, але вони самі повинні зробити певні кроки, щоб пройти цей шлях».

У разі затвердження в Сенаті Вікторія Нуланд відповідатиме у Держдепартаменті за політичні питання.