РНБО розробляє різні сценарії реагування на війська Росії під кордоном з Україною – Данілов

Рада національної безпеки і оборони цілодобово моніторить ситуацію зі скупченням російських військ біля кордонів України та розробляє різні сценарії реагування, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Військове угрупування ворога поблизу кордонів України на північно-східному напрямку нараховує десятки тисяч військовослужбовців. Ми моніторимо ситуацію цілодобово й розробляємо різні сценарії реагування», – заявив Данілов під час онлайн-переговорів із керівником Бюро національної безпеки Польщі Павелом Солохом.

Він додав, що «українська армія зразка 2014 і 2021 років – це абсолютно різні армії, і наше військо готове дати відсіч країні-агресору».

Консолідація зусиль із нашими стратегічними партнерами для ефективної протидії державі-агресору є вкрай важливою, сказав Данілов.

«Ми цінуємо допомогу країн-членів НАТО, зокрема Польщі, та сподіваємося на подальше поглиблення співпраці», – сказав секретар РНБО.

У свою чергу, як передає сайт РНБО, Павел Солох заявив, що саме «Росія несе відповідальність за зростання напруженості, й польська сторона продовжує засуджувати позицію Росії на міжнародних майданчиках».

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.