Закликами Росію не спинити, потрібні економічні санкції – Кулеба

Український міністр закордонних справ продовжує наполягати, що Росію ще можна зупинити від вторгнення в Україну, але для цього Кремль має зрозуміти, що економічних наслідків Росія не витримає. Про це Димтро Кулеба говорив у вівторок, 20 квітня, в Києві на брифінгу для іноземних журналістів.

Сказати Москві, що західні партнери підтримують Україну, зробити можливе вторгнення непомірно дорогим для Росії і вирішити поміж собою, як допомогти Україні в найгіршому сценарії, закликав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу. Звертаючись до понад сотні іноземних репортерів майже з усіх континентів, які в режимі онлайн взяли участь у пресконференції, він наголосив, що попередити нове вторгнення, є дешевше, ніж намагатися його зупинити, тому друзі України мали би домовитися про запровадження секторальних санкцій.

Про них головний український дипломат просив і в понеділок, 19 квітня, на зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС, але ті поки що не дослухалися до прохань України.

«Накопичення російських військ біля кордонів України є більшим, ніж у 2014 році, і це означає, що ми не можемо виключити жодного сценарію», – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних журналістів. За його словами, російські війська, що стоять біля північно-східного, східного та південного кордонів, за тиждень нараховуватимуть близько 120 тисяч військових, готових до вторгнення.

Ми не знаємо напевно, чи Москва вирішила розпочати новий етап агресії проти України. Але напевно, вони будуть готові до цього протягом кількох тижнів

Західні чиновники також кажуть, що концентрація сил зараз більша, ніж під час окупації Криму. Дані Кулеби перевищують попередні оцінки України, згідно з якими, на кордонах України було 80 000 російських військовослужбовців, з яких 50 000 – нові війська.

«Ми не знаємо напевно, чи Москва вирішила розпочати новий етап агресії проти України. Але напевно, вони будуть готові до цього протягом кількох тижнів», – сказав Кулеба, наголошуючи, що і вже озвучені цифри – не межа, бо Росія не припиняє процес накопичування наступальних сил.

Тому Україна закликає своїх партнерів і друзів заявити про свою підтримку України не лише у розмовах з Києвом, але і в розмовах із Москвою.

«Москва має почути з усіх сторін, не те, що у конфлікті є дві сторони і вони обидві винні в ескалації. Натомість вона має знати, що всі розуміють, що лише Москва займається ескалацією ситуації», – сказав міністр Кулеба.

На його думку, на рішення Москви ще можна вплинути, а для цього їй потрібно пояснити, що війна з Україною обійдеться їй непомірно дорого, тому санкції мають бути спрямовані проти її економіки.

«Персональні санкції мають значення, вони ускладнюють життя деяких людей, але вони не зупинять війни. Історія доводить, що лише болючі економічні санкції змінюють ситуацію», – сказав Кулеба і додав, що краще повідомити про це Кремль зараз.

Україна, за словами Дмитра Кулеби, разом із переговірниками від Німеччини, Франції та Організації з безпеки і співпраці в Європі, намагається переконати Росію повернутися до домовленості про припинення вогню і це би було ознакою того, що напруженість зменшується.

Росія: це тритижневе позачергове військове навчання

Росія заявила, що її нарощування військ – це тритижневе позачергове військове навчання для перевірки боєздатності у відповідь на те, що воно називає загрозливою поведінкою з боку НАТО. Москва у вівторок також звинуватила США та НАТО у «провокаційній діяльності» у водах та повітряному просторі Чорного моря.

Сполучені Штати називають дії Росії у Чорному морі «агресивними», і що вони є «черговою провокацією», заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс 19 квітня.

«Росія в минулому вже вдавалася до агресивних дій проти українських суден і перешкоджання доступу до українських портів Азовського моря, що мало негативний вплив на міжнародну торгівлю України. Це є черговою непровокованою ескалацією поточної кампанії Москви, спрямованої на підрив та дестабілізацію України. Такий розвиток подій особливо турбує на тлі достовірних повідомлень про накопичення російських військ в окупованому Криму та на кордоні з Україною – тепер у масштабах, що не спостерігалися з часу вторгнення Росії у 2014 році, та про інші провокаційні акції керованих Росією сил на лінії зіткнення», – заявив Нед Прайс.

У понеділок ввечері Росія оголосила, що обмежить свободу пересування іноземних військових суден у Чорному та Азовському морях. На цю заяву негайно відрегував Державний департамент США, який попередив, що цей крок рівнозначний погрозі блокадою військово-морського флоту американського союзника.

У НАТО також висловили свою стурбованість великим нарощуванням російських військ поблизу України та в Криму, який Москва окупувала у 2014 році.

На нараді міністрів закордонних справ Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що Росія, за його даними, сконцентрувала 150 тисяч своїх військових на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Пізніше його пресслужба виправила його заяву, сказавши, що він мав на увазі «понад 100 тисяч».

За його словами, в умовах великого військового скупчення російських військ біля кордонів України знадобиться лише «іскра», щоб розпочати конфронтацію.

«Ми маємо відзначити стриману реакцію України та закликаємо Росію знизити напругу. Повідомлення всіх міністрів було дуже чітким: вчергове висловити потужну підтримку українському суверенітету та територіальній цілісності. Знову ж, сюди входить невизнання нелегальної анексії Криму та заклик до повного виконання Мінських угод. Ми продовжимо підтримувати зусилля «нормандського формату». Ми також посилимо дипломатичні зусилля для відновлення територіальної цілісності України», – сказав Боррель.

Західні експерти продовжують висловлювати думку, що Росія не планує повномасштабного вторгнення, хоча не виключають і можливості ескалації.