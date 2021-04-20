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20 квітня 2021, Київ 22:24
Новини | Політика

Макрон може відвідати Україну влітку – посол Франції

Зустріч президентів Франції Емманюеля Макрона (л) та України Володимира Зеленського, Париж, 16 квітня 2021 року

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі підтвердив бажання відвідати Україну, візит може відбутися ще на початку літа. Про це сказав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, повідомляє 20 квітня агенція «Укрінформ».

«Президент Макрон знову підтвердив своє бажання приїхати з візитом в Україну, як тільки дозволить епідемічна ситуація. Наразі йдеться знову ж таки про перше півріччя або ж про літо поточного року. Точної дати ми наразі не маємо, але перспектива візиту підтверджується з боку офісу президента Французької Республіки», – сказав посол в інтерв’ю.

Він також зазначив, що нещодавній візит президента Зеленського до Парижа слід розглядати як регулярний контакт лідерів Франції і України, який відбувся за планом.

Президенти України та Франції 16 квітня провели переговори у Парижі. Зустріч стосувалася загострення безпекової ситуації на сході України. Пізніше до неї відеозв’язком долучилася канцлер Німеччини Анґела Меркель.

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