В Україні 20-23 квітня з візитом перебуватиме делегація на чолі з віцемаршалком Сейму Польщі Малґожатою Ґосєвською, щоб продемонструвати солідарність країн «Люблінського трикутника» з Україною на тлі «необґрунтованої безпекової ескалації», повідомила пресслужба посольства Польщі в Києві

«Перед лицем необґрунтованої ескалації безпекової ситуації навколо та в Україні внаслідок концентрації збройних сил Російської Федерації, парламентарі країн «Люблінського трикутника» з ініціативи польської сторони вирішили продемонструвати солідарність та висловити спільний заклик до поваги норм міжнародного права. У зв’язку із цим 20-23 квітня 2021 року віцемаршалок Сейму Республіки Польща пані Малґожата Ґосєвська відвідає Україну разом з делегацією», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у планах візиту – зустрічі у форматі «Люблінського трикутника» в Маріуполі, а також відвідини Авдіївки та Слов’янська.

Країнами так званого «Люблінського трикутника» є Україна, Литва та Польща.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія наразі має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.