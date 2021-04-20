Україна практично не контролює Азовське море – Устименко

Україна у зв’язку з діями Росії сьогодні контролює лише ділянки в акваторіях портів Азовського моря, не маючи змоги здійснювати будь-яку діяльність далеко від берега. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) заявив директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко.

«Україна практично не контролює Азовське море. Ми оперуємо лише у невеликих ділянках, які є, по суті, акваторіями портів Бердянськ і Маріуполь, – зазначає він. – Держгідрографія (державна установа Держслужби морського транспорту – ред.) уже кілька років не робить гідрографічних зйомок далеко від берега Азовського моря. Робляться заміри та здійснюється дослідницька діяльність в акваторіях портів, не далі того».

Устименко акцентує, що перекриття Керченської протоки, до якого вдався Кремль, прямо заборонене міжнародним морським правом. Для територіального моря та Керченської протоки діють два різних правових режими: протока за Конвенцією ООН є міжнародною, і ані Росія, ані Україна не мають права обмежувати транзитний прохід через неї. Азовське море ж є територіальним морем України.

«Російська Федерація не має права господарювати у нашому територіальному морі, оскільки за Конвенцією ООН з морського права територіальне море держави є його суверенною територією», – коментує експерт.

«Росія робить це з метою легалізації захопленого у України морського простору та з метою тестування світу на те, як він буде на це реагувати», – каже Устименко.

«Росія порушила принцип свободи судноплавства, правила транзитного проходу через міжнародні протоки та навіть гарантії, які вона надала Україні у 2003 році: за договором про спільне використання акваторії та Керченської протоки Росія гарантувала, що українську судна і кораблі, як військові так і комерційні, будуть безперешкодно проходити протоку та використовувати акваторію. Ми не можемо зараз обмежитися лише судовим процесом: міжнародне морське право містить чимало інструментів, які українська влада за сім років майже не використовувала», – вважає експерт з морського права.

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Росія під приводом військових навчань оголосила про перекриття частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн на період з 24 квітня до 31 жовтня. Оголошена Міноборони РФ заборона поки не стосується комерційних суден, що йдуть в і з портів Маріуполя і Бердянська.

Українське МЗС заявило про «узурпацію суверенних прав України як прибережної держави».

Сполучені Штати висловили глибоке занепокоєння планами Росії блокувати іноземні військові та державні судна в частинах Чорного моря, зокрема, поблизу окупованого Криму та Керченської протоки, йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Неда Прайса від 19 квітня, яке поширило на своєму сайті посольство США в Україні.