Бундестаг проведе слухання через нарощування військ РФ біля кордонів України – посол Мельник

У четвер Бундестаг проведе парламентські слухання на тему переміщення російських військ і ескалації на сході України, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у твітері.

«22 квітня Бундестаг проведе парламентські слухання на тему «Переміщення російських військ і наростаюча небезпека ескалації на сході України». Важливо, що німецький політичний істеблішмент дослухався до закликів України запобігти новій російській інтервенції», – написав Мельник.

Раніше міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер звинуватила Росію в спробі посилити напругу вздовж кордону України. Вона заявила, що Росія «робить усе, щоб викликати реакцію».

Напередодні під час онлайн-виступу на засіданні весняної сесії ПАРЄ канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що скупчення російських військ біля кордонів України погіршує ситуацію з безпекою. Вона заявила, що Німеччина і Франція «через мінський формат задіяли і створили стійкий механізм, у рамках якого ми підтримуємо Україну».

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія наразі має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

20 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військ на кордоні з Україною через тиждень, як очікується, зросте до понад 120 тисяч військовослужбовців.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.