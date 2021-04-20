Невідома дата перетину Росією лінії фронту, але через тиждень військ РФ на кордоні буде понад 120 тисяч – Кулеба

Чисельність російських військ на кордоні з Україною через тиждень, як очікується, зросте до понад 120 тисяч військовослужбовців, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу для іноземних медіа.

«Приблизно через тиждень очікується, що їх чисельність у з’єднаних силах зросте до понад 120 тис. військовослужбовців. Це не означає, що вони припинять нарощувати сили у такій кількості», – сказав Кулеба.

Упродовж останніх тижнів російські війська продовжують прибувати до кордонів України і розміщуються там у безпосередній близькості до кордону з північного сходу, сходу і півдня, зауважив він.

«Російське військове нарощування, яке відбувається зараз, є ще більш масовим, аніж у 2014 році, що означає, що ми не можемо виключати жодного сценарію. Ми не можемо знати напевно, чи Москва вирішить розпочати новий етап агресії проти України. Але очевидно, що вони будуть вже готові зробити це через декілька тижнів», – сказав Кулеба.

За його словами, тепер усе залежить від України й усіх країн, які відстоюють повагу до міжнародного права і суверенітету у Європі, аби демотивувати Москву від подальших агресивних кроків.

«Я хочу бути чітким, ми не намагаємося сказати, що ми знаємо дату і час, коли Росія перетне лінію фронту або спровокує нову хвилю загострення на місці, але ми виразно бачимо стратегічну підготовку Російської Федерації, військову підготовку», – сказав Кулеба.

Також він попередив, що президент Росії Володимир Путін завтра, 21 квітня, робитиме оманливі заяви про Україну під час звернення до Федеральних зборів Росії.

«Ми передбачаємо, що він (Путін – ред.), імовірно, зробить деякі заяви стосовно України. Я хочу попередити світ, що ми знову можемо почути деякі оманливі наративи. Він може спробувати представити Росію як «обложену фортецю», оточену НАТО та ворогами», – заявив Кулеба.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.