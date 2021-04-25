У Кремлі заявили, що Байден і Путін можуть зустрітися в червні

Президент Росії Володимир Путін та президент США Джо Байден можуть зустрітися в червні, повідомив помічник російського президента Юрій Ушаков в інтерв’ю телеканалу «Россия-1».

«Називають червень, навіть є конкретні дати», – сказав Ушаков.

Він заявив, що не буде поки розкривати ці дати.

Нещодавно Байден запросив Путіна провести зустріч на найвищому рівні в одній із європейських країн.

Незважаючи на напружені відносини між США і Росією, питання про проведення зустрічі обговорюється, Кремль поки що не дав ані офіційної згоди, ані відмови. У повідомленні про поїздку Байдена в Європу в червні не вказано, чи міг би в її межах відбутися саміт із Путіним.