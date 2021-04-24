Україна і Грузія координуватимуть дії для отримання ПДЧ – МЗС

Україна і Грузія домовилися про подальшу співпрацю і координацію дій для наближення до вступу в Євросоюз і НАТО, зокрема отримання Плану дій щодо членства в Альянсі, повідомили в українському Міністерстві закордонних справ.

За повідомленням, про це йшлося на переговорах голови МЗС України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані, що відбулися 23 квітня в Румунії.

«Членство України і Грузії в Європейському союзі та НАТО – лише питання часу», – заявив Кулеба.

Як повідомили у МЗС, міністри узгодили плани двосторонніх контактів на високому і найвищому рівнях найближчим часом. Зокрема, йшлося про візити до України президентки Грузії Саломе Зурабішвілі і міністра закордонних справ Давіда Залкаліані, а також візит до Грузії прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Перебуваючи 23 квітня з робочим візитом у Бухаресті, Кулеба взяв участь у консультаціях України і Грузії з партнерами на східному фланзі НАТО – Румунією, Польщею і Туреччиною.

На початку квітня президент України Володимир Зеленський публічно відповів генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенберґу на його заяву про підтримку України на тлі концентрації російських військ уздовж українського кордону, заявивши, що ПДЧ (план дій щодо членства в альянсі) для України «стане справжнім сигналом для Росії».

У Білому домі після цього заявили, що рішення про вступ України до НАТО буде ухвалювати сам альянс.