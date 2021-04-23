В МЗС розповіли, з якими країнами відбувся діалог через загострення Росією безпекової ситуації

Після початку загострення Росією безпекової ситуації на українсько-російському кордоні Міністерство закордонних справ України ініціювало контакти з низкою іноземних партнерів. Про це повідомили в МЗС у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонні розмови з генсекретарем ОБСЄ, чинною головою ОБСЄ та високим представником ЄС у закордонних справах, очільниками МЗС Канади, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Нідерландів, Данії, Греції, Грузії, Молдови, Іспанії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Болгарії, Північної Македонії, Хорватії, секретарем з міждержавних відносин Святого Престолу тощо», – йдеться в повідомленні.

В МЗС нагадали, що 13 квітня у Брюсселі відбулося скликане на запит України позачергове засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав МЗС, на якому союзники рішуче засудили дії Росії. У ході візиту до Брюсселя Дмитро Кулеба зустрівся із генсекретарем НАТО та держсекретарем США.

«13 квітня оприлюднено заяву країн «Групи семи». Міністри закордонних справ висловили стурбованість щодо нарощування військ РФ на кордоні з Україною та на території «незаконно анексованого Криму», – зазначили в міністерстві.

В МЗС зауважили, що 15 квітня Кулеба провів телефонну розмову з головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Грегорі Міксом, а 20 квітня – з головою Комітету у закордонних справах Сенату США Робертом Менендесом.

«Яскравою демонстрацією проактивної позиції США у підтримці суверенітету та кроків з відновлення територіальної цілісності України стали запроваджені 15 квітня президентом Джо Байденом додаткові санкції у зв’язку зі шкідливою діяльністю уряду РФ, у тому числі за «підрив безпеки в країнах та регіонах, що є важливими для національної безпеки США, а також порушення принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав», – пояснили в МЗС.

19 квітня Кулеба взяв участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах. Глава української дипломатії запропонував покроковий план дій задля стримування Москви від подальшої ескалації, додали в міністерстві.

23 квітня Дмитро Кулеба подякував Румунії та іншим країнам НАТО та Євросоюзу за сильну та миттєву підтримку Києва за умов, коли Росія підвела значну частину своїх військ до кордону з Україною.

Міністерство оборони Росії 23 квітня заявило, що почало перекидати війська, задіяні в навчаннях на півдні Росії і в окупованому Криму, в пункти постійної дислокації.

22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму «міжвидові навчання», на які прибув голова російського військового відомства Сергій Шойгу. Він того ж дня заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації.

У НАТО сказали, що заява Росії про відведення до місць дислокації своїх військ, сконцентрованих біля кордону України, є важливою, таке рішення «давно назріло».

В останні тижні Україна і її західні союзники заявляли про небачене з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в анексованому Криму, в Чорному та Азовському морях.

Москва заявляла, що пересування російської армії по території Росії (до якої вона зараховує і український Крим) не повинно викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.