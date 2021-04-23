Україна вперше бере участь у переговорах голів МЗС Східного флангу НАТО на тлі загроз із боку Росії – Кулеба

Україна і Грузія 23 квітня вперше беруть участь у переговорах трикутника Румунії, Польщі та Туреччини – Східного флангу НАТО, на тлі безпекових загроз із боку Росії, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває з робочим візитом у Бухаресті.

«Бухарест, Варшава й Анкара заснували цей тристоронній формат у 2012 році на саміті Альянсу в Чикаго. Сьогодні вони вперше запросили гостей – Україну та Грузію – взяти участь у їхній зустрічі. І це не просто запрошення. Це політичний сигнал і конкретна дія з підтримки України у важкий момент», – написав Кулеба у фейсбуці.

За його словами, Україна є ключовим партнером НАТО у регіоні Чорного моря разом з Грузією і складає «невід’ємну частину формули його безпеки та процвітання».

«Тому сьогодні ми тут. Ми зустрінемося вп’ятьох із Давідом Залкаліані, Богданом Ауреску, Збігнєвом Рау і Мевлютом Чавушоглу, всі з яких є моїми гарними друзями, на тлі безпекових загроз, які створює агресивна поведінка Росії та її зростаюча мілітаризація Криму, Чорного та Азовського морів», – повідомив міністр.

За його словами, йтиметься і про посилення присутності й готовності НАТО до зміцнення безпеки та стабільності в регіоні, і про євроатлантичні перспективи України та Грузії, і про ініційований Україною формат «Кримської платформи».

Окремо також пройдуть переговори у двосторонньому форматі про політику та торгівлю у відносинах між країнами, додав Кулеба.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив про завершення навчань у Південному та Західному військових округах. За його словами, «цілі раптової перевірки досягнуті повністю», і війська повертаються до місць постійної дислокації.

Президент України Володимир Зеленський 22 квітня у відповідь на це заявив, що «зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу».

«Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку», – написав Зеленський у твітері.

Росія останніми тижнями активно нарощувала військову присутність біля українських кордонів і в окупованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року, а в Пентагоні додали, що їх більше, ніж у 2014-му.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.