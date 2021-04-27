CNN: держсекретар США може відвідати Україну в травні

Державний секретар США Ентоні Блінкен наступного місяця може прибути з візитом до України, повідомляє CNN із посиланням на джерело в українському уряді, близьке до переговорного процесу.

Як пише CNN, візит, який має відбутися перед, ймовірно, планованим на літо європейським самітом між президентами США і Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним, дасть чіткий сигнал підтримки Україні і вкаже на те, що Вашингтон підтримує її і цінує як союзника.

Як заявило джерело в українському уряді, візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського влітку в той час, коли президент США перебуватиме в Європі.

Державний секретар США вже кілька разів із моменту вступу на посаду спілкувався зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, в тому числі цього місяця на зустрічі в Брюсселі.

Офіційно про ймовірний візит Блінкена в урядах США і України не повідомляли. Також офіційно невідомо, коли і де відбудеться зустріч між Байденом і Путіним.

Президент США 13 квітня під час телефонної розмови запропонував своєму російському колезі зустрітися у найближчі місяці у нейтральній країні, «для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США і Росією».

Незважаючи на напружені відносини між США і Росією, питання про проведення зустрічі обговорюється.

25 квітня в Кремлі заявили, що Байден і Путін можуть зустрітися в червні