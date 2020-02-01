Експосол США в Україні Йованович пішла у відставку зі служби в Держдепартаменті

Колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка зіграла ключову роль в слуханнях у Палаті представників США щодо імпічменту президента Дональда Трампа в листопаді минулого року, звільнилася з Державного департаменту, повідомили американські ЗМІ 31 січня.

Згідно з повідомленнями, відкликана в травні минулого року з посади посла в Україні, після 33-річної дипломатичної служби Йованович викладала у Джорджтаунському університеті у Вашингтоні, отримуючи заробітну плату з Держдепартаменту.

17 січня Держдепартамент США заявив, що перевірить, чи була в небезпеці Йованович у час свого перебування в Києві, в тому числі, чи стежили за послинею.

У Міністерстві внутрішніх справ України також повідомляли про розслідування щодо можливого стеження за Марі Йованович.

Марі Йованович, яку минулого року несподівано відкликали з посади посла США в Україні, раніше повідомляла конгресовому розслідуванню у справі імпічменту президента Дональда Трампа, що напередодні відкликання відчувала брак підтримки з боку Державного департаменту, а після того – загрозу з боку Трампа. Американський президент неодноразово критикував роботу звільненої ним Йованович.