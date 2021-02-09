НАБУ закрила справу про «розкрадання 100 млрд доларів» Порошенком і Байденом – адвокати

Національне антикорупційне бюро закрило справу проти п’ятого президента Петра Порошенка щодо нібито виведення з України 100 мільярдів доларів, повідомили його адвокати 9 лютого.

Один із захисників Порошенка, нині – лідера «Європейської солідарності» і народного депутата, Ігор Головань розповів на пресконференції, що НАБУ закрила справу 25 січня цього року. Йдеться про кримінальне провадження, зареєстроване 17 грудня 2019 року за заявою групи народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» на чолі з Ренатом Кузьміним.

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«В цю групу народних депутатів входили, крім Кузьміна, пани Скорик, Загородній, Шуфрич, Бурміч, Славицька, Макаренко, Христенко, Качний, Німченко, Лукашев... Це кримінальне провадження, як ми бачимо, буле зареєстроване за таким чудовим фактом про те, що група політичних діячів США, таких як Обама й Байден, а також Петро Порошенко здійснили розкрадання 100 млрд доларів США», – сказав Головань.

Метою заяви, додав він, була спроба завдати шкоди відносинам України зі Сполученими Штатами, а також – на той момент кандидату в президенти цієї країни від Демократичної партії Джо Байдену, який зрештою переміг на виборах у листопаді 2020 року.

«Ця вся історія – дуже яскраве, на нашу думку, свідчення, приклад того, як фабрикуються ці провокаційні кримінальні провадження агентами впливу держави-агресора Росії за допомогою теперішніх мешканців владних кабінетів», – додав адвокат.

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Він вказав на те, що Кузьмін у своїй заяві посилався на повідомлення в медіа, які, своєю чергою, посилали на допис у твітері Руді Джуліані – колишнього адвоката експрезидента США Дональда Трампа.

«У самому твіті Джуліані не йдеться про розкрадання цих грошей. Нічого такого в тексті повідомлення немає», – зазначив Головань.

У самому НАБУ повідомлення наразі публічно не коментували. Радіо Свобода звернулося до Бюро із запитом щодо цього провадження.

У грудні 2019 року Ренат Кузьмін оприлюднив заяву свого звернення до Національного антикорупційного бюро, під якою підписалася низка його колег-депутатів.