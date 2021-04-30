100 днів президентства Джо Байдена: як виконуються виборчі обіцянки

Assosiated Press

Вашингтон (АР) – Президент США Джо Байден заступив на найвищу у США посаду рівно 100 днів тому, прийнявши президентську присягу 20 січня цього року. Які за ці 100 днів йому вдалося виконати, частково виконати чи наразі не вдалось виконати одні з головних його передвиборчих обіцянок? Журналісти агенції АР проаналізували виконання обіцянок Байденом, зокрема, в зовнішній політиці, боротьбі з COVID-19, економіці та тих, що стосуються кліматичних змін.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

«Закінчити вічні війни в Афганістані та на Близькому Сході», а також припинити участь США у громадянській війні в Ємені.

В процесі. Байден оголосив, що виведення американських військ з Афганістану розпочнеться до 1 травня, напередодні заявили, що виведення почалося, а повністю виведення буде завершене не пізніше 11 вересня. Байден оголосив, що припиняє підтримку Саудівської Аравії та її п'ятирічного військового наступу в Ємені.

Підкреслити важливість прав людини в зовнішній політиці.

Змішані результати. Байден безпосередньо висловив занепокоєння президенту Китаю Сі Цзіньпіну щодо Гонконгу, зловживань правами людини проти уйгурів та етнічних меншин у західній провінції Сіньцзян, а також його дій щодо Тайваню. Він неодноразово висловлював занепокоєння щодо ув'язнення та переслідування російського опозиціонера Олексія Навального. Але Байден відмовився офіційно визнати наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана безпосередньо відповідальним за вбивство американського журналіста Джамала Хашокджі навіть після публікації американської розвідки, де вказано, що Салман схвалив вбивство.

Поліпшення відносин з союзниками, які мали складні стосунки з Трампом.

Здебільшого досягнуто. Такі союзники, як канадський прем’єр Джастін Трюдо та німецька канцлерка Ангела Меркель, які мали нелегкі взаємини з Трампом, похвалили Байдена за його зусилля, спрямовані на відновлення лідерства США з питань клімату, а лідери в Індо-Тихоокеанському регіоні були задоволені ранніми зусиллями з координації політики щодо Китаю.

Припинення панібратства Америки з такими «диктаторами і тиранами, як Путін та Кім Чен Ин».

Здебільшого досягнуто. Байден запровадив два раунди санкцій проти Росії. Адміністрація Байдена вирішила переосмислити свій підхід стосовно Путіна і заявила, що він зацікавлений у пошуку сфер, де США і Росія можуть знайти спільну мову. Команда Байдена визнає, що вона прагнула відновити відносини з Північною Кореєю, але отримала відсіч.

Відновлення переговорів щодо ядерної програми Ірану в короткотерміновій перспективі, з умовами, що Тегеран буде дотримуватися домовленостей про ядерну безпеку.

Змішані результати. Ведуться непрямі переговори між іншими сторонами, які підписали угоду 2015 року, враховуючи британських, німецьких, французьких, китайських та російських переговорників, але американські чиновники не беруть активної участі в них. Але шлях вперед є більш ніж невпевненим, оскільки Тегеран досі відмовлявся виконувати стару угоду без пом'якшення санкцій і нещодавно почав збагачувати уран до найвищої позначки за всю історію.

Визнання знищення вірмен під час Першої світової війни геноцидом.

Завершено. Як кандидат Байден сказав, що, якщо його оберуть, тоді США визнає геноцидом вбивства та масові депортації силами Османської імперії сотень тисяч вірмен понад століття тому – те, чого минулі президенти уникали робити, боячись зіпсувати відносини зі стратегічним партнером Туреччиною. Байден виконав обіцянку під час щорічного дня пам’яті етнічних вірмен, які загинули в 1915-1917 роках, і оголосив про визнання геноциду вірмен під час Першої світової війни. Туреччина швидко засудила цей крок.

COVID-19

Відновлення членства у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Виконано.

Забезпечення населення 100 мільйонами доз вакцин до кінця перших 100 днів, а згодом збільшення до 200 мільйонів.

Виконано.

Розширення доступу до тестування та створення спеціальної комісії з тестування на тлі пандемії.

Виконано.

Закон про обов’язкове носіння масок у федеральних установах і прохання до американців носити маски протягом 100 днів.

Виконано.

Заборона на виселення з будинків та квартир через несплату оренди чи рахунків та обмеження викупу будинків.

Виконано.

Продовження відтермінувань виплат заборгованостей студентських позик.

Виконано.

Безпечне відкриття більшості шкіл.

Згідно з даними, зібраними сайтом відстеження шкіл «Бурбіо», станом на 18 квітня 62% шкіл пропонували навчання безпосередньо в класах щодня. Наразі незрозуміло, який відсоток цих шкіл складають початкові школи.

Ухвалення законодавчого пакету з питань допомоги через COVID-19 на 1,9 трильйона доларів.

Виконано; законопроєкт схвалили у березні.

ЕКОНОМІКА

Скасування закону про зменшення податків для корпорацій, запровадженого за Трампа у 2017 році.

В процесі. Байден запропонував підвищити ставку корпоративного податку до 28% з нинішньої ставки 21%, встановленої Податковим кодексом в 2017 році за адміністрації тодішнього президента Дональда Трампа.

Забезпечення виплат в розмірі 2000 доларів безпосередньо на руки населенню, яке цього потребує, в рамках допомоги COVID-19.

Виконано. Пакет допомоги, затверджений ще до того, як Байден став президентом, пропонував 600 доларів США прямими виплатами американцям, які мають на це право. Байден сказав, що платіж повинен був становити 2000 доларів. Його пакет допомоги на 1,9 трильйона доларів враховував допомогу в сумі 1400 доларів у вигляді додаткових прямих платежів, що, за попереднім розрахунком, буде становити 2000 доларів.

Призупинення виплати федерального боргу студентами.

Виконано.

Перегляд управління та логістики ланцюгів поставок у США.

Виконано.

КЛІМАТ

Скасування дозволу на нафтопроводи Keystone XL, захист Арктичного національного заповідника дикої природи, приєднання до Паризьких кліматичних угод та ухвалення поправки до Монреальського протоколу щодо зменшення шкідливих викидів в атмосферу.

Виконано.

Скликання кліматичного світового саміту та переконання країн укласти більш амбітні зобов’язання щодо викидів.

Виконано.

Заборона оренди на видобування нафти та газу на федеральних землях та морських водах США.

Начебто виконано. Байден запровадив безстроковий мораторій на нову оренду територій з видобутку нафти і газу на федеральних землях і водах.

Скасування обмежень, введених Трампом, щодо 100 різних соціальних, оздоровчих та екологічних програм.

В процесі. Байден підписав розпорядження в день інавгурації, в якому наказав переглянути норми, запроваджені Трампом, щодо довкілля, охорони здоров'я та науки і розпочав процес скасування деяких розпоряджень свого попередника.