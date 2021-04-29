США та НАТО почали виводити війська з Афганістану

Сполучені Штати Америки та НАТО почали виводити війська з Афганістану, повідомив Білий дім та кілька посадовців Північноатлантичного альянсу.

Президент США Джо Байден раніше цього місяця повідомив про виведення американських військ з Афганістану до 11 вересня. При цьому згідно з мирною угодою, укладеною за участі адміністрації попереднього президента США Дональда Трампа, війська мали вивести до 1 травня.

29 квітня Білий дім повідомив, що американські війська почали виводити з країни. За даними CNN, менш ніж 100 військових разом з військовим обладнанням залишили Афганістан авіатранспортом.

Неназваний посадовець НАТО підтвердив Agence France-Presse, що члени місії Альянсу також почали покидати країну. Там перебуває близько 9 600 членів НАТО.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час візиту до Кабула 29 квітня запевнив Афганістан, що підтримка країни продовжиться навіть після виведення військ НАТО.

США і НАТО почали виводити війська на тлі повідомлень афганської влади, що понад 100 афганських силовиків загинули впродовж останніх двох тижнів унаслідок нападів талібів.

Два чільні афганські посадовці уточнили, що за останні 15 днів загинули близько 120 силовиків, 65 цивільних. Крім того, загинули понад 300 бойовиків екстремістського угруповання «Талібан», яке, як вважає влада Афганістану, намагається продемонструвати силу та захопити нові території.