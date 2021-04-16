Кров і мільярди доларів: 20-річна війна НАТО в Афганістані добігає кінця

Reuters

Іноземні війська під командуванням НАТО покинуть Афганістан під координацією США до 11 вересня після двох десятиліть війни, заявив уряд США в середу.

Ось кілька фактів про військову участь НАТО у війні в Афганістані при підтримці Сполучених Штатів:

* 12 вересня 2001 року союзники по НАТО вперше, і поки що єдиний раз в 70-річній історії альянсу, застосували статтю про взаємодопомогу і спільну оборону після нападу бойовиків «Аль-Каїди» на США 11 вересня 2001 року.

* Після того, як сили, очолювані США, перемогли «Талібан», який переховував засновника «Аль-Каїди» Усаму бін Ладена, організатора терактів 11 вересня, НАТО очолила міжнародну коаліцію в 2003 році. У 2015 році місію, відому як «Міжнародні сили сприяння безпеці» (ISAF), замінила поточна навчальна операція «Рішуча підтримка». Вона зараз нараховує близько 10 тисяч військовослужбовців із 36 країн.

* Із 2001 року міжнародна військова коаліція зазнала понад 3500 втрат, серед яких близько 2400 американців, згідно з даними Конгресу США. Понад 20 тисяч американських вояків були поранені в результаті операції в Афганістані. На вебсайті загальна кількість загиблих становить 3577.

* Присутність військ НАТО досягла піку в 2011 році, коли в Афганістані перебувало понад 130 тисяч іноземних вояків з 51 країни. З 2003 року НАТО підготувало сотні тисяч афганських військовослужбовців та поліцейських, враховуючи представників новостворених афганських ВПС.

* Німеччина розмістила другий за чисельністю військовий контингент в Афганістані після США. У північній афганській провінції Кундуз, опорному пункті Талібану, Німеччина втратила більше своїх солдатів, ніж де-небудь ще у світі після закінчення Другої світової війни.

* За даними Конгресу США, з 2002 року США витратили понад 140 мільярдів доларів на загальну допомогу для Афганістану. Пентагон оцінив вартість бойових операцій США, враховуючи підтримку афганських військ, у понад 820 мільярдів доларів за той же період.

* Афганістан залишається однією з найбідніших країн світу. За Індексом людського розвитку (ІЛР), опублікованого Програмою розвитку ООН, Афганістан посідає 169 місце із 189 країн із середньою тривалістю життя 64 роки та ВВП на душу населення 2200 доларів США.