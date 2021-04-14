«Американським військовим пора додому»: Байден оголосив про повернення військ з Афганістану

Президент США Джо Байден 14 квітня оголосив про намір завершити 20-річну присутність американських військ в Афганістані.

«Пора покласти край найтривалішій війні Америки. Американським військовим пора повертатися додому», – оголосив Байден.

За його словами, виведення 2,5 тисяч американських військових, які наразі залишаються в Афганістані, почнеться 1 травня.

«Ми не будемо поспішати. Ми зробимо це відповідально, свідомо, безпечно і в повній координації з нашими союзниками і партнерами», – сказав Байден.

Він наголосив, що ціллю перебування США в Афганістані було гарантувати, що ця країна не буде використовуватися як база, з якої можна буде знову атакувати США. «Ми досягли цієї мети», – наголосив президент.

Як очікується, останній американський військовослужбовець залишить Афганістан до 11 вересня – 20-ої річниці терактів «Аль-Каїди» в США, які спричинили конфлікт.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який також виступив 14 квітня, заявив, що військовослужбовці інших країн НАТО, що перебувають в Афганістані, також будуть виведені з країни протягом декількох місяців.

У 2011 році чисельність військ США в Афганістані перевищувала 100 тисяч осіб, зараз вона становить близько 2,5 тисяч. Загальна кількість представників військового контингенту країн НАТО зараз становить менше ніж десять тисяч.

За час конфлікту в Афганістані загинули близько 2400 американських військових, а загальні витрати США на цю війну склали близько двох трильйонів доларів.