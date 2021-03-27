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27 березня 2021, Київ 18:52
Новини | Міжнародні

Афганістан: через напади талібів загинули щонайменше 13 поліцейських

Повідомляється, що таліби атакували контрольно-пропускний пункт на шосе в провінції Гільменд

Влада Афганістану повідомила, що щонайменше 13 поліцейських загинули в результаті нападів талібів на півдні країни.

За повідомленнями, таліби атакували контрольно-пропускний пункт на шосе в провінції Гільменд пізно ввечері 26 березня. Екстремістський рух «Талібан» взяв на себе відповідальність за напад. Серед убитих і начальник поліції одного з районів провінції.

Тим часом, 27 березня у тій же провінції Гільменд були вбиті ще троє поліцейських, повідомила влада.

Ескалація насильства відбувається на тлі тупика у мирних переговорах між «Талібаном» і афганським урядом. США роблять дипломатичні зусилля для просування переговорів – нова адміністрація президента Джо Байдена завершує розгляд угоди з талібами про виведення останніх американських військових з країни до 1 травня.

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