«Талібан» відмовився від пропозиції президента Афганістану провести дочасні вибори

Екстремістське угруповання «Талібан» відкинуло пропозицію президента Афганістану Ашрафа Гані провести позачергові вибори протягом пів року або року після підписання мирної угоди з бойовиками.

Як повідомив афганській службі Радіо Свобода один із високопоставлених чиновників уряду Афганістану, Гані оприлюднить деталі своєї пропозиції на міжнародній конференції з питань миру в Туреччині в квітні.

Згідно з планом Гані, президентські вибори в країні мали відбутися за півроку чи рік після того, як, під егідою Сполучених Штатів, Європейського Союзу та ООН таліби погодяться на припинення вогню.

Поточна адміністрація Гані лишалася б чинною до голосування, але члени «Талібану» могли увійти до уряду разом із представниками безпекових та оборонних сил.

Гані та двоє його віцепрезидентів, Амрулла Салех та Сарвар Даніш, нібито були готові відмовитися від балотування на цих перегонах, аби уникнути підозр у підробці голосів.

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За словами чиновника, Сполучені Штати отримали цей план президента Афганістану, але ще «міркують» над ним.

«Талібан» негайно відповів на пропозицію відмовою, заявивши, що саме вибори «підштовхнули країну до межі кризи в минулому».

Реакція екстремістів пролунала після того, як державний секретар Ентоні Блінкен повідомив НАТО 23 березня, що Вашингтон досі зважує можливість вивести своїх військових до 1 травня.

Мирна угода, яку США уклало з талібами в 2020 році, передбачала виведення американських військ із країни в травні 2021-го. Проте афганський уряд звинувачує «Талібан» у недостатніх зусиллях для припинення насильства з моменту початку внутрішньоафганських переговорів у вересні минулого року.

Минулого тижня президент США Джо Байден висловив думку, що дотриматися дедлайну 1 травня буде «важко», але, навіть якщо він буде відтермінований, то ненадовго.