Міністр оборони США відвідав Афганістан на тлі наближення дедлайну виведення військ

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін відвідав Афганістан із неанонсованим візитом 21 березня.

Це сталося за кілька тижнів до того, як Вашингтон має вивести свої війська з цієї країни згідно з мирною угодою, укладеною з «Талібаном».

Після розмови з президентом Афганістану Ашрафом Гані Остін відмовився прояснити, чи відбудеться це виведення в запланований раніше термін.

«Це... рішення, яке президент (США Джо Байден – ред.) ухвалить в певний момент щодо того, який підхід він планує надалі», – заявив урядовець.

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Екстремістське угруповання «Талібан» 19 березня застеріг щодо наслідків, якщо США не виконає умову про виведення військ.

Мирна угода, яку США уклало з талібами в 2020 році, передбачала виведення американських військ із країни в травні 2021-го. Проте афганський уряд звинувачує «Талібан» у недостатніх зусиллях для припинення насильства з моменту початку внутрішньоафганських переговорів у вересні минулого року.

Минулого тижня президент США Джо Байден висловив думку, що дотриматися дедлайну 1 травня буде «важко», але, навіть якщо він буде відтермінований, то ненадовго.