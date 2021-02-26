Афганістан: бойовики застрелили трьох членів сім’ї загиблого раніше журналіста

У західному Афганістані внаслідок нападу бойовиків на сім’ю загиблого журналіста загинули троє членів його сім’ї.

Напад на будинок журналіста та активіста Бісміллаха Аділя Аймака стався 25 лютого. За словами представника місцевої влади, внаслідок атаки було поранено ще п’ятьох осіб.

Представник МВС Афганістану на умовах анонімності заявив, що всі п’ятеро поранених – діти.

Губернатор провінції звинуватив у нападі талібів, однак не надав жодних подробиць на підтвердження своїх слів.

Офіційний представник руху «Талібан» Забіхула Муджахід заперечив будь-яку причетність групи до нападу. Жодна інша група також не взяла на себе відповідальність за нього.

Аймака застрелили й січня. Відповідальність за напад також на себе ніхто не взяв.

Раніше цього тижня невідомі застрели Халіла Нармго, колишнього очільника асоціації журналістів у північній провінції Баглан.

Раніше на цьому тижні невстановлені нападники застрелили Халіла Нармго, колишнього главу асоціації журналістів, в північній провінції Баглан.

Кампанія цілеспрямованих убивств журналістів і активістів почалася після того, як афганський уряд і переговорники «Талібану» відновили складні переговори в Катарі за попередньою мирної угоди.

Відповідальність за більшістьнападів ніхто на себе не взяв. Вони змушують афганських журналістів до самоцензури, імміграції або звільнення з роботи.

У звіті Організації Об’єднаних Націй, опублікованому минулого тижня, мовиться, що не менш, ніж 11 правозахисників і журналістів були вбиті в результаті цілеспрямованих атак в Афганістані в період з вересня по кінець січня 2021 року.

Афганська організація із захисту інтересів ЗМІ «Най» заявила 26 лютого, що уряд повинен розслідувати хвилю нападів на журналістів.